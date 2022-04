Les dernières actus du football européen

in

Entre les dernières rumeurs de transfert et les résultats des matchs capitaux de la semaine, la planète football s’agite ces dernières heures pour le sprint final de cet exercice. À quelques semaines de la fin des compétitions et du début du mercato, les dossiers brûlants se multiplient et l’été promet d’être agité.

Marseille a encore le droit d’y croire en Europa Conférence League, après son match aux Pays-Bas contre Feyenoord.

Barcelone prépare un gros coup pour passer un palier avec Xavi. Le football anglais se porte bien avec deux représentants en demi-finale de Ligue des champions, Manchester City et Liverpool, tous deux vainqueurs de leur match aller jouer cette semaine. Retour sur les dernières infos football marquantes.

🚨 Le PSG est de plus en plus optimiste pour prolonger Kylian Mbappé après avoir discuté avec la mère du joueur. (Telegraph) https://t.co/Jv9K3boEP0 pic.twitter.com/PlEVPrcihb — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2022

Marseille a encore le droit de croire à une finale Européenne

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Rotterdam jeudi 28 avril sur le score de 3 buts à 2 en demi-finale d’Europa League Conférence. Au terme d’un match ouvert et disputé, les Marseillais se sont fait surprendre 2 fois en 3 minutes juste après le premier quart d’heure. Les Olympiens ont fait preuve de caractère pour revenir à égalité juste avant la pause. Mais, ce sont finalement les Néerlandais qui arrachent la victoire en deuxième période, poussé par un public des grands soirs.

Les Marseillais ont encore le droit de rêver après cette courte défaite. Le match retour, au Vélodrome, est prévu le jeudi 5 mai à 21 heures. L’ambiance promet d’être électrique dans l’antre de l’OM.

Sur le même sujet : Kylian Mbappé sur la victoire contre Leipzig : “Chaque match est difficile en Ligue des champions.” S’adressant à Canal+ après la victoire 3-2 de son équipe sur Leipzig…

Le FC Barcelone rentre dans la course pour Robert Lewandowski

Alors que l’attaquant Polonais arrivera en fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern, la prolongation du meilleur buteur du club ne cesse de faire parler ces derniers jours. Lewandowski serait prêt à relever un nouveau challenge et se laisser tenter vers un départ dès cet été. Le Paris Saint-Germain s’était positionné sur le dossier, mais un autre club vient officiellement d’entrer dans les pourparlers, et il pourrait tout chambouler.

Le FC Barcelone et Xavi seraient très intéressés pour récupérer l’attaquant de 34 ans. Les Catalans ont besoin d’un avant-centre expérimenté et régulier capable de marquer et devenir le leader de l’attaque du nouveau Tiki Tika instauré par Xavi.

Reste à savoir si le Bayern Munich laissera partir son attaquant vedette dès cet été. Des discussions ont été entamées au mois de Mars entre Munich et le clan du Norvégien Erling Haaland. Si ce dernier venait à débarquer en Bavière, il pourrait pousser prématurément Lewandowski vers la sortie.

Voir l’article : Analyse tactique : les problèmes défensifs apportés par Cristiano Ronaldo (Note des auteurs : j’écris à propos de Ronaldo aujourd’hui. Et si votre…

Le football anglais sur le toit de l’Europe

Le football anglais se porte bien, très bien même. En tout, c’est 4 clubs anglais encore en lice en demi-finale des trois grandes compétitions européennes :

Liverpool et Manchester City ont tous les deux remportés leur demi-finale aller de Ligue des champions cette semaine

West Ham en Europa League, battu par Francfort en demi-finale aller, reste un candidat sérieux pour remporter la compétition.

Idem pour Leicester, tenu en échec un but partout contre l’AS Roma de José Mourinho en Conférence League.

Au-delà des résultats, c’est le niveau de jeu affiché par les deux premiers du championnat anglais qui interpelle. Le Manchester City de Pep Guardiola continue de gagner en intensité année après année et semble aujourd’hui complètement inarrêtable. De l’autre côté, Jurgen Klopp et les Reds, que l’on annonçait moins performant ces derniers mois, ont fait taire les critiques pour retrouver leur tout meilleur niveau.

Sur le même sujet : La presse française réagit à la performance d’Anthony Martial contre l’Ukraine Il y a un an, Anthony Martial débutait pour la France après…