Les 5 raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du moment

Cristiano Ronaldo a ajouté l’Atalanta à sa liste de victimes de la Ligue des champions mercredi soir alors que son vainqueur en retard poursuivait son impressionnant record dans la compétition.

L’attaquant de Manchester United détient le record du plus grand nombre d’apparitions et de buts dans la compétition d’élite de l’UEFA, deux des nombreuses catégories dans lesquelles il ouvre la voie.

Marquer contre un 38e adversaire différent dans la compétition proprement dite lui a permis de récupérer l’une de ces marques sur Lionel Messi. Et bien sûr, ce devait être un en-tête.

La capacité de Ronaldo à grimper le plus haut et à générer une puissance extraordinaire est légendaire, mais pourquoi est-il si bon dans ce domaine ?

1. Le mouvement

Regardez son vainqueur contre l’Atalanta mercredi et Ronaldo s’éloigne du but au moment où Luke Shaw récupère le ballon à gauche et se met en forme pour traverser, comme pour endormir ses adversaires dans un faux sentiment de sécurité et donner l’impression délibérément trompeuse qu’il n’est pas trop intéressé. Mais Ronaldo ne quitte jamais le jeu des yeux et, au moment où il se retourne soudainement et brusquement, il s’est positionné directement entre deux défenseurs de l’Atalanta et s’est donné l’avantage de travail qu’il souhaite. Sur le même sujet : Actualité Arsenal : Dimitri Payet questionne l’utilité de William Saliba.

A voir aussi : Neymar dit que la Coupe du monde de football 2022 pourrait être la dernière de sa carrière (CNN) Le footballeur brésilien Neymar a déclaré que la Coupe du monde…

2. Le saut

Lors d’une série de tests biomécaniques entrepris par l’Université de Chichester qui ont constitué la base d’un documentaire révélateur et innovant, Cristiano Ronaldo : Testé à la limite, en 2011, il est apparu que le Portugais pouvait sauter 7 cm plus haut que le basketteur moyen. Les tests ont établi qu’il pouvait atteindre des hauteurs de 44 cm au départ arrêté et de 78 cm lorsqu’il avait un élan. Voir l’article : Didier Deschamps fait l’éloge d’Antoine Griezmann avant sa 100e sélection. La force de ses cuisses est essentielle au succès de son saut et est le produit, en partie, d’années de travail à effectuer des exercices de saut à une jambe avec un ballon médicinal et des squats répétitifs utilisant des poids aux chevilles pour augmenter la résistance à l’entraînement.

Ceci pourrez vous intéresser : Mercato : transfert de Anthony Martial à Barcelone ; Dean Henderson veut un prêt Les nouvelles du transfert ne cessent d’arriver, car Anthony Martial et Dean…

3. Le moment

Le séquençage de Ronaldo est presque sans faille et présente des similitudes avec un sauteur en hauteur chronométrant le pic exact de son saut avec le point où il passe au-dessus de la barre. A voir aussi : La joie est de retour pour Neymar en qualification pour la Coupe du monde. Peu importe s’il saute d’un départ arrêté, comme il l’a fait pour le but de l’Atalanta ou sa tête contre United pour le Real Madrid en 2013, ou s’il rencontre le ballon en fuite, comme il l’a peut-être montré de manière mémorable contre la Roma en 2008 lorsque sa bravoure s’est également imposée, son anticipation est fondamentale dans son art.

Voir l’article : Thierry Henry : “Messi est isolé au PSG” L’ancien coéquipier de Lionel Messi, Thierry Henry, pense que le Paris Saint-Germain…

4. Le pouvoir

Ces heures de tests épuisants par l’Université de Chichester ont révélé que Ronaldo est capable de générer 5G de force G au décollage, aidé par un tour de cuisse (à l’époque) de 62 cm. Il a enregistré une force de cinq fois son poids corporel en sautant. En plus de la force de ses cuisses, c’est cette force de base extraordinaire qui permet au joueur de générer la puissance et la stabilité qu’il fait et donne parfois l’illusion qu’il flotte dans les airs. La section médiane solide de Ronaldo est le résultat d’heures passées au gymnase à faire des redressements assis droits, des redressements assis des côtés gauche et droit, des élévations de hanches, des planches, des orteils tactiles, des coudes latéraux d’haltères et d’autres entraînements pour durcir son noyau, un processus qui s’est réuni rythme lors de son premier passage à Old Trafford sous la direction de l’ancien entraîneur de développement de puissance de United, Mick Clegg.

5. La précision

Ronaldo ne se contente pas de pratiquer différentes manières de frapper le ballon sur coups francs, il a appliqué le même soin et la même attention à la façon dont il dirige le ballon, que ce soit en utilisant son front, les côtés gauche ou droit de sa tête ou le haut et dos de celui-ci. Il s’assure que son positionnement maximise le point d’impact et a étudié les meilleurs praticiens du jeu de cap. Le travail sur sa condition physique s’est étendu à la force et à la souplesse des muscles de son cou, un autre facteur derrière lui étant capable de générer une grande puissance sur le ballon, même sans départ en courant, et il existe des parallèles entre la coordination de ses yeux, de son corps et tête et la coordination œil-main d’un joueur de golf ou de tennis de premier plan.

Découvrir le milieu du pari sportif en ligne grâce à un comparateur

Le sport réunit des millions de supporters à travers le monde, eux qui se retrouvent autour d’une passion commune. Voir son équipe l’emporter, son joueur favoris être sacré champion ou suivre une compétition sportive sur toute une année est exaltant (dans le premier cas), émouvant (dans le deuxième cas) ou stressant et trépidant (dans le dernier cas). Mais cela l’est encore plus lorsque les paris sont de la partie. Et pour ceux qui veulent s’initier et découvrir ce milieu, il est conseillé de se rendre sur un comparateur, afin de connaître le meilleur site de paris sportif.

Les personnes qui débutent dans le milieu du paris et qui souhaitent se lancer sur un site fiable trouveront leur bonheur sur ce comparateur en ligne qui a comparé les différents sites en se concentrant sur plusieurs paramètres pour établir leur classement. L’ergonomie générale du site a notamment été étudiée. Le site est-il rapide, simple à comprendre et à accéder ? Les sites présents dans ce classement semblent avoir réussi le test, surtout ceux qui arrivent en tête de liste. Mais ce n’est pas tout. Le choix de paris a également été analysé : sont-ils divers ? En outre, on sait que les utilisateurs se sentent rassurés s’ils peuvent joindre facilement une personne en cas de problème. La qualité de l’assistance a donc également été jugée (horaires d’ouverture, nombre de moyens de contact…). Enfin, l’expérience sur mobile a été regardée de près. Aujourd’hui, la plupart des utilisateurs gèrent leurs paris sur tablette ou smartphone. Il est donc très important que le site soit optimisé pour ces produits. Les sites proposent des bonus à l’inscription, vous pouvez donc vous tourner aussi vers ceux qui proposent les bonus les plus intéressants.