Les 5 premiers noms de la short-list de l’OM sont connus, voici les priorités du recrutement !

De retour en Ligue des Champions, l’OM est déjà à pied d’œuvre pour construire son prochain mercato. Voici les premières cibles de Pablo Longoria, qui souhaite des renforts à chaque secteur de jeu.

Jordan Veretout (AS Rome)

Pris en grippe par José Mourinho, Jordan Veretout a été placé sur la liste des transferts par l’AS Rome. Une belle affaire du mercato d’été qui fait saliver les clubs italiens. Car depuis cinq saisons, le milieu de terrain français explose en Serie A. A la Fiorentina (2017-2019) puis à la Roma, l’ancien nantais a trouvé la pleine possession de ses moyens. Jusqu’à entrer dans l’équipe de France de Didier Deschamps, en août 2021. C’est ce que profil expérimenté (29 ans) que l’OM tente de récupérer. Pablo Longoria a déjà transmis plusieurs propositions. La dernière, qui approche les 15 millions d’euros, pourrait faire mouche. Jordan Veretout viendrait succéder à Boubacar Kamara, qui a quitté le nid à la fin de son contrat.

Mohamed-Ali Cho (Angers)

EXCLU @le10sport : L’OM et Angers ont trouvé un accord pour le transfert de Mohamed-Ali CHO ! ▶️ Transfert d’environ 12 M€ (+bonus)

▶️ Début des négociations OM/joueur. Pour le moment, les prétentions salariales sont jugées trop élevées#MercatOMhttps://t.co/xbpGV9Z3t0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 11, 2022

Révélation de Ligue 1, le jeune Mohamed-Ali Cho brûle les étapes. A 18 ans, il est déjà aux portes d’un joli transfert, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec Angers. Une situation idéale pour le gamin angevin de partir cet été. Et les clubs sont nombreux… Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie : tout le monde le veut ! Et en France, c’est l’OM qui tient la corde. Un accord a déjà été trouvé avec Angers pour un transfert à 12 millions d’euros. Il ne reste qu’à Pablo Longoria de trouver un accord avec le joueur. Mais la concurrence étrangère fait monter les chiffres… L’OM ne veut pas surpayer et prend son temps.

Prochaine étape Bâtir une équipe solide digne de faire de belle prestation en LDC. Finir sur le podium de la L1. Le #MercatOM risque d’être agité, Don Pablo devra faire les bons choix pour réaliser de bons coup. Entièrement confiance en lui. Vamos ! pic.twitter.com/WS1rdkDRid — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) May 24, 2022

Danilo (Palmeiras)

Après Gerson, l’OM a identifié un super coup à faire au Brésil. Il mène à Danilo, jeune promesse de 21 ans qui sévit du côté de Palmeiras. Convoqué en équipe nationale, ce milieu de terrain est en pleine bourre.

Et l’OM aimerait le récupérer cet été. Problème : le prix.

Comme Gerson, son club en attend 30 millions d’euros. Pablo Longoria n’a pas ce budget et pourrait tenter de le récupérer en prêt, pour le lancer en Europe, et envisager une arrivée définitive à plus long terme.

Evan Ndicka (Francfort)

L’OM a besoin de sang-neuf en défense. Alvaro Gonzalez s’en va, William Saliba n’est pas certain de pouvoir rester (Arsenal veut 30 millions d’euros, pas en dessous) et Duje Caleta-Car pourrait être vendu en Angleterre. Si Pablo Longoria a déjà bouclé la venue de Samuel Gigot, il faudra d’autres renforts. Et Evan Ndicka est l’une des pistes prioritaires.

Après avoir refusé de prolonger avec Francfort, il n’a plus qu’un an de contrat.

Une opportunité que l’OM souhaite saisir. A 22 ans, Ndicka a un vrai potentiel pour exploser dans les années à venir dans un top club européen.

Pour limiter la casse, Francfort aimerait 20 millions d’euros…

Isaak Touré (Le Havre)

C’est le dossier défensif le plus avancé des Marseillais. Les négociations sont en cours depuis un mois entre l’OM et Le Havre. Objectif : Trouver un accord rapide pour l’arrivée d’Isaak Touré. A 18 ans, ce puissant défenseur (2,04 m, 100 kg) est plein de belles promesses. Un dossier qui pourrait se conclure à moins de 5 millions d’euros. Également chassé par des clubs allemands, Isaak Touré a récemment fait le déplacement pour venir à Marseille et assister à une rencontre au Vélodrome. Suffisant pour le séduire ? C’est en bonne voie !