L’Émir du Qatar et Mbappé ont un souhait, le PSG veut à tout prix l’exaucer !

Le PSG n’a plus aucune limite dans un mercato qui démarre de la plus belle des manières avec la prolongation de Kylian Mbappé. Si des recrues phares sont attendues, un entraîneur de classe mondiale est également espérée. Et sur ce point, Doha et le champion du monde sont raccord : ils veulent la même personne !

Le PSG et Kylian Mbappé ont trouvé un accord. Alors que tout semblait perdu pour Paris, le club a réussi un incroyable retournement de situation au nez et à la barbe du Real Madrid. Une nouvelle en or pour les Qataris qui semblent galvaniser par ce coup de maître. Et après avoir prolongé le « meilleur joueur du monde », Paris aspire à signer l’un des meilleurs entraîneurs de la planète foot. Et pour se faire, les Qataris sont à pied d’œuvre.

Zidane et rien d’autre

Pour Kylian Mbappé, comme pour l’Emir du Qatar, il n’y a qu’un nom envisageable pour porter le projet parisien : Zinedine Zidane. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le PSG est totalement focalisé sur cette piste afin de satisfaire aussi bien Mbappé que le Cheikh Tamim Al-Thani. Mais la tâche n’est pas aisée. Même si Zidane est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, il faut encore convaincre le Français de reprendre du service. Qui plus est, dans un club qui n’est pas naturellement dans son cœur. Natif de Marseille, Zizou a l’OM accroché au cœur. Mais la rivalité OM/PSG n’est plus ce qu’elle était.

Et il est désormais possible d’envisager un avenir entre Paris et le champion du monde 1998.

Les pleins pouvoirs pour Zizou ?

Le souci majeur, ce sont les conditions de la venue de Zidane à Paris. Au Real Madrid, le Français a claqué la porte à deux reprises pour les mêmes raisons. La gestion du sportif, incluant le recrutement, doit être sienne. Sans ce paramètre, impossible pour lui d’envisager un projet dans lequel il puisse s’impliquer. Le souci, c’est que le PSG vient d’éconduire Leonardo pour installer Luis Campos.

Et entre Campos et Zidane, a priori, ce n’est pas le grand amour…

De plus, deux coqs dans la même bassecour, c’est certain que ça ne marchera pas. Il faut donc trouver la mécanique permettant aux deux hommes de s’entendre.

Pas impossible mais pas simple non plus. Mais pour contenter le Prince du Qatar et le nouveau roi de Paris, rien n’est trop beau…