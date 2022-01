Leicester City – Liverpool : Prédiction, formations probables et cotes

Notre prédiction Leicester – Liverpool le mardi 28 décembre à 21h00 fait de Liverpool l’équipe favorite, car ils occupent actuellement la deuxième place du classement et sont l’une des rares équipes qui peuvent menacer la position de Manchester City. Voyons quelques astuces pour parier.

Pronostics Leicester vs Liverpool, cotes et résultats

Pronostic Leicester – Liverpool 1X2 : Liverpool @ 1.42 – Eurobet

Avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches de Premier League, Liverpool, du haut de sa deuxième place au classement, continue d’être l’une des équipes qui a le plus gagné depuis le début du championnat. Voir l’article : PSG – Nantes : Pronostic et compositions probables. Avec une seule défaite, une victoire contre Leicester City, qui occupe la neuvième place, semble être l’issue la plus probable.

Prédiction – Total des buts du match – Plus de 2,5 @ 1,45 – Goldbet

Les Reds de Klopp sont l’équipe avec la meilleure attaque de la ligue à ce jour avec 50 buts marqués en 18 matchs. A voir aussi : AS Roma – UC Sampdoria : pronostic, cotes et conseils pour votre paris. Une somme nette supérieure à 2,5 est donc cotée à 1,45 sur le site Goldbet.

Pronostic – Liverpool marquera le premier – Oui @ 1,38 – Lottomatica

Toujours compte tenu du caractère incisif de l’attaque de Liverpool, l’équipe visiteuse est susceptible de marquer le premier but du match. Ceci pourrez vous intéresser : Chelsea – Everton : Prédiction et formations probables. Cette éventualité est donnée à XX sur Better.

Cotes Leicester – Liverpool

Dans la liste ci-dessous, nous avons décrit les cotes sur les paris 1 × 2 :

Nous vous rappelons que les cotes dans l’article peuvent changer avant la rencontre de mardi.

Formations blessées, absentes et probables de Leicester – Liverpool

Leicester City compte un grand nombre de blessés et parmi eux, on trouve Soyunco, Justin, Pereira, Evans, Benkovic, Fofana et Choundhury. Liverpool n’est pas beaucoup mieux loti en termes d’absences car Van Djik, Tavares et Jones sont susceptibles d’être mis à l’écart en raison de covid-19, tandis que Phillips, Origi et Elliott ne pourront pas entrer sur le terrain en raison d’une blessure. Cependant, ce sont les formations probables qui donneront le coup d’envoi du match :

Formation probable de Leicester : Schmeichel ; Châtaignes, Ndidi, Bertrand ; Albrighton, Tielemans, Soumaré, Thomas ; Barnes, Vardy, Maddison

Formation probable de Liverpool : Alisson ; Alexander Arnold, Matip, Konaté, Robertson ; Thiago Alcántara, Henderson, Oxlade-Chamberlain ; Salah, Diogo Jota, Mané