Le Stade Rennais aura beaucoup à faire cet été

Le Stade Rennais a, sans aucun doute, été l’équipe la plus excitante du championnat français, cette saison. L’équipe pourrait presque regretter de ne pas avoir été plus chirurgicale à certains moments clés de la saison, pour finir sur le podium, voire seconde. Cependant, le club jouera quand même l’Europe et devra faire un mercato intelligent afin de ne pas faire simple figuration en Europa League.

Un mercato avec Génésio à la tête du projet ?

En effet, le premier dossier important du club, semble être d’ores et déjà réglé. Après avoir tenté le pari Génésio l’année dernière, le club est, évidemment, très satisfait du rendement de son travail. C’est pour cette raison que le club breton ⚫ souhait le prolonger pour plusieurs saisons supplémentaires.

Son contrat court jusqu’en 2023, mais, grâce à sa très belle première saison, les dirigeants rennais souhaiteraient étendre celui-ci. Bruno Génésio a d’ailleurs affirmé qu’il serait présent sur le banc rennais la saison prochaine. Il n’aurait cependant pas, pour le moment, discuté d’une possible extension de contrat.

Mais, si l’entraîneur n’a pas assuré être sur le point de prolonger, il a néanmoins indiqué que des discussions à ce sujet allaient arriver rapidement, ce qui est un très bon signe. De plus, Florian Maurice, directeur sportif de Rennes, entretient une excellente relation avec Génésio, ce qui faciliterait, évidemment, les négociations.

Ainsi, le projet rennais sur le long terme pourrait plus facilement être travaillé, avec un entraîneur performant, prêt à rester plusieurs saisons. Mais, avant cela, le projet à court terme, et donc, pour la saison prochaine, devra être étudié lors de ce mercato.

[PROS] Arrivé au Stade Rennais F.C. en 2017, gardien U20 de la sélection tunisienne, a signé ce jour son premier contrat professionnel, d’une durée d’un an plus deux en option. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 24, 2022

Plusieurs dossiers à gérer

Comme tout club ayant réalisé une saison très intéressante, les dossiers chauds n’ont pas tardé à se faire voir au Stade Rennais. Génésio et Maurice devront discuter pour pouvoir les régler le plus rapidement possible.

Tout d’abord, c’est le poste de gardien qui pourrait changer. En effet, le gardien sénégalais Alfred Gomis, qui a remplacé son compatriote Edouard Mendy partis pour Chelsea en 2020, peine à s’imposer comme un digne successeur. Ainsi, une vente ou un simple remplacement de celui-ci par le jeune Alemdar Dogan, pourrait être une éventualité.

Ensuite, après le départ de Jonas Martin, le club devra combler le manque au milieu de terrain en recherchant un joueur du même profil, pour maintenir l’activité importante et l’impact à ce poste.

Mais, le plus important et le plus compliqué, pour Rennes, sera de réussir à garder les joueurs essentiels de l’effectif. Avec une excellente saison réalisée, de nombreux clubs européens plus compétitifs se sont intéressés aux hommes forts de Bruno Génésio. Ainsi, on pense forcément à Martin Terrier, auteur de plus de 20 buts cette saison eh championnat, Benjamin Bourigeaud ou Hamari Traoré, qui a montré de belles choses sur son côté droit.

Quand on sait, par exemple, que Tottenham est très intéressé pour signer Terrier, cela montre la difficulté qu’aura le club à maintenir la structure principale de son équipe, en gardant les joueurs clés. Ainsi, Bruno Génésio et Florian Maurice auront beaucoup de travail à effectuer cet été, pour préparer l’équipe à la compétition européenne qui les attend.

Venez commenter sur notre sub Reddit