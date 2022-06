Le scénario catastrophe prend forme à Bordeaux, le club est en danger de mort !

in

Il y a quelques semaines, Média Foot évoquait les grandes craintes qui entourent les Girondins de Bordeaux et la peur de voir le club déposer le bilan. Après le passage à la DCNG et l’annonce d’une rétrogradation en National, c’est le pire des scénarios qui se prépare…

Avant le passage à la DNCG, les dirigeants bordelais semblaient sereins. Après avoir digéré l’annonce de la descente en Ligue 2, Gérard Lopez et ses équipes ont pris le temps de sécuriser l’avenir financier du club. Et notamment d’avoir des garanties auprès de leurs créanciers. Selon toute vraisemblance, tout le monde a accepté de suivre et d’accompagner le navire bordelais en Ligue 2 pour lui éviter le naufrage. Mais après le verdict du gendarme financier, c’est la grande douche froide. La proposition de budget des Bordelais ne passe pas, le club est relégué en National…

🚨 La DNCG a décidé ce mardi soir de la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1. pic.twitter.com/ctrZko3jyU — RMC Sport (@RMCsport) June 14, 2022

La panique s’empare de Bordeaux

S’il reste encore de l’espoir pour les Girondins de Bordeaux, la DNCG étant en capacité de réexaminer le dossier bordelais d’ici quelques jours, c’est un véritable vent de panique qui s’empare des supporters. En effet, Gérard Lopez n’a pas envoyé des signes de confiance ces derniers mois. Dans un autre projet, en Belgique, le club de Mouscron est au bord de la faillite. L’écurie attend un repreneur, même pour un euro symbolique. Les joueurs, comme les fournisseurs, ne sont plus payés.

Et si Bordeaux était le prochain Mouscron, prêt à mettre la clé sous la porte ?

Si la FFF devait confirmer la rétrogradation de Bordeaux en N1, le club devrait déposer le bilan. 😰 Les droits TV en 3e division (de 2 M€) seraient trop insuffisants pour la survie du club. (@lequipe) https://t.co/SO8GRZ5aM8 pic.twitter.com/q4hmwFGSM9 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2022



Car les Girondins ne sont pas sûrs de pouvoir repartir en National. En effet, les revenus générés par le troisième niveau du football français sont très faibles au regard des droits TV de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. En National, Bordeaux peut espérer 2 à 3 millions d’euros de rentrées. Une goutte d’eau dans l’océan de créance qui inonde le club… Jamais Gérard Lopez ne pourra tenir la cadence et Bordeaux ne pourra même pas s’aligner en National. L’espoir de vendre plusieurs joueurs à bons prix est là. Mais encore faut-il boucler les dossiers. Tous les clubs savent que Bordeaux est à l’agonie et personne n’acceptera de surpayer les talents de leur effectif. Le couteau sous la gorge, les Bordelais ne sont pas en mesure de négocier… Des joueurs comme Seko Mara, Alberth Elis ou Jean Onana ont des pistes. Ils incarnent le dernier espoir pour sauver ce club à 141 ans d’histoire…