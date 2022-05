Le remplacant d’Ousmane Dembélé coûtera cher au Barca

Alors que le Barca est en pleine révolution, le club pourrait voir son ailier français, Ousmane Dembélé, partir lors du prochain mercato estival. Lui, qui voit son contrat avec le club catalan prendre fin dans quelques semaines, tarde à prolonger, ce qui laisse présager un départ. Une situation envisagée par la direction depuis quelques mois, qui a déjà prévu son remplacement.

Dembélé proche d’un départ

Même s’il n’a pas le même statut, le dossier Dembélé est au Barca, ce que le dossier Mbappé était au Réal Madrid. Depuis des mois, les tendances changent chaque semaine et font tourner la tête du président Laporta et des supporters blaugranas.

L’ailier français, qui avait déclaré, l’année dernière, vouloir rester au FC Barcelone, semble depuis, certain de vouloir partir. Ses exigences salariales sont beaucoup trop élevées pour le club, qui lui a proposé à plusieurs reprises des offres de prolongation, toutes refusées par son agent.

Quand on connaît ses nombreux pépins physiques, en plus de son comportement très souvent reproché par le club et les supporters, le français devrait faire quelques efforts par reconnaissance. Lui, qui fut acheté plus de 10 millions d’euros et payé durant les nombreux mois où il ne jouait pas, refuse de considérer la situation économique compliquée du Barca.

Thomas Tuchel wants new forwards and is monitoring Raheem Sterling. There is interest too in Nkunku. Lille’s Jonathan David, Benfica’s Darwin Núñez and Barcelona’s Ousmane Dembélé are other targets. Tuchel would also love to sign Lewandowski. ~ @FabrizioRomano | @JacobSteinberg — Chelsea _Fc Biafra (@Cfc_Biafra) May 31, 2022

Ainsi, Dembélé exige un salaire beaucoup plus élevé, aux alentours des 20 millions d’euros, ce qui peut être étonnant pour un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en championnat. Il a certes été très influent dans le jeu, et beaucoup plus régulier que lors des dernières saisons, mais le club attendait ce niveau depuis cinq ans, lors de son arrivée.

Rafinha ne sera pas bradé par Leeds

Le joueur et le club semblent donc ainsi, tous deux résignés quant à la possibilité d’une prolongation. Le joueur devrait faire son départ, ce qui laisserait une place sur le côté droit.

Et cette situation, le Barca l’avait prévu et a déjà trouvé le remplaçant idéal au français : le Brésilien Rafinha, évoluant à Leeds. Le joueur est enthousiaste à l’idée de rallier la Catalogne, après avoir été l’élément phare de son équipe en Angleterre.

En cas de relégation, Leeds avait accepté de baisser le prix de son joueur aux alentours de 25 M €, mais, celui-ci a réussi à se maintenir en Premier League, ce qui change complètement la donne pour le Barca.

En effet, désormais, le prix du joueur pourrait monter jusqu’à 55 millions d’euros, ce qui est très élevé pour le club catalan. Leeds ne semble pas prêt à brader son joueur et pourrait ainsi le garder une saison de plus. Cependant, le club espagnol semble bien décidé à le faire signer dès cet été et pourrait compter sur un dégraissage de masse pour réaliser de nombreuses entrées d’argent.

On pense aux nombreux prêts avec option d’achat du club, qui pourraient faire entrer beaucoup d’argent, en plus des dizaines d’indésirables priés de se trouver un nouveau club cet été. Le cas Frenkie De Jong, qui pourrait quitter le club, pourrait être un élément crucial dans le dossier Rafinha. Affaire à suivre !