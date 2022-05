Le Real Madrid tape un 35e titre de Liga, un record, et Ancelotti entre dans l’histoire

Le suspense dans la course au titre de la Liga était déjà bien loin, mais c’est désormais officiel : Le Real Madrid est à nouveau le roi d’Espagne.

Pour la 35e fois, le Real Madrid a remporté le titre de champion de la Liga, à quatre journées de la fin, après sa victoire 4-0 contre l’Espanyol, samedi au Bernabéu. Alors que le champion de la saison dernière, l’Atlético de Madrid, trébuche plus souvent qu’à l’accoutumée et se bat pour une place parmi les quatre premiers, et que le FC Barcelone est encore sous le coup de la crise financière qui lui a fait perdre Lionel Messi au profit du PSG, le Real est revenu au sommet.

Ce titre est le deuxième du club en trois saisons et permet au trophée de rester dans la capitale espagnole après deux ans pour Barcelone de 2018 à 19. Il a été obtenu grâce, en grande partie, au jeu offensif de Karim Benzema. Le Français de 34 ans a merveilleusement vieilli : il est en tête de la Liga avec 26 buts (il va briser la série de cinq titres consécutifs de Messi en tant que buteur national) et a marqué 42 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Les exploits remarquables de KB9

Congrats to the team for the hard work this season and to the fans for the support… We still have other goals! ¡ ! #HalaMadrid #CAMPEON35 #Alhamdulilah ❤️ pic.twitter.com/kzoNEXBEp3 — Karim Benzema (@Benzema) April 30, 2022

Ses exploits en Ligue des champions ont été particulièrement remarquables, avec ses 14 buts – dont six sur des triplés consécutifs contre le PSG et Chelsea – en tête de la compétition. Le Real Madrid a toujours l’espoir d’ajouter à son record de titres européens (13 titres), mais il doit surmonter un déficit cumulé de 4-3 face à Manchester City, mercredi à Madrid, après la demi-finale aller en Angleterre la semaine dernière.

Mais l’ascension de Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti ne se résume pas à Benzema. La campagne de Vinicius Junior a grandement aidé l’attaque, la dynamique Brésilien de 21 ans étant deuxième du club avec 14 buts en championnat. Ancelotti lui-même a trouvé un nouveau terrain avec ce titre. Il s’agit de son premier titre en Liga pour son deuxième mandat à Madrid, et il remporte désormais des victoires en tant que manager dans les cinq plus grands championnats européens, après avoir remporté la Premier League (Chelsea), la Serie A (AC Milan), la Ligue 1 (PSG) et la Bundesliga (Bayern Munich) lors de ses précédents mandats.

Aucun autre manager dans l’histoire ne peut prétendre à un tel exploit.

Quelques heurts durant la saison

La saison n’a pas été sans heurts. Sur ses trois défaites en championnat, l’une d’entre elles était une humiliante défaite 4-0 à domicile contre Barcelone lors de l’édition de mars d’El Clásico (un match que Benzema a manqué). Madrid a également été éliminé de la Copa del Rey en quart de finale, battu par l’Athletic Bilbao sur le score de 1-0. Et s’il est sur le point de disputer la finale de la Ligue des champions, sa campagne européenne a été plutôt inégale.

Il y a eu la tristement célèbre défaite à domicile en phase de groupe de la Ligue des champions contre le Sheriff Tiraspol de Moldavie en septembre, et il a perdu trois de ses cinq matches à élimination directe en route vers les demi-finales.

Néanmoins, cette saison a été marquée par un titre à domicile, en Arabie saoudite (où Madrid a battu Barcelone en prolongation en demi-finale, puis l’Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d’Espagne) et pourrait l’être aussi à Paris, si l’équipe d’Ancelotti parvient à battre celle de Pep Guardiola au Bernabéu en milieu de semaine pour retourner en finale de la Ligue des champions. Et en regardant vers l’avenir, il pourrait y avoir plus à saisir à Paris, aussi. Malgré les commentaires du manager du PSG, Mauricio Pochettino, qui a déclaré cette semaine que Kylian Mbappé et lui-même resteraient dans la capitale française la saison prochaine, l’attaquant vedette n’a jamais caché son désir de jouer au Real Madrid, et tous les signes indiquent qu’il pourrait y signer sur un transfert gratuit cet été. Le contrat de Mbappé avec le PSG expire après cette saison.

Les décisions importantes

En ce qui concerne les autres décisions importantes auxquelles le club devra faire face, le grand Croate Luka Modrić se rapprocherait d’un autre accord d’un an pour rester sur place, tandis que Gareth Bale, Isco et Marcelo sont tous sur des contrats expirants, aussi. Bale est sur le point de quitter le club (le Washington Post a récemment fait état de discussions exploratoires avec D.C. United), tandis qu’Isco serait sur le point de rejoindre le Real Betis.

Quelle que soit la composition de l’équipe cet été, une chose est sûre : elle commencera la saison prochaine en Espagne avec un titre de champion à défendre.