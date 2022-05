Le Real Madrid revient en force pour atteindre la finale

Mené 5-3 par Manchester City à la 90e minute de jeu, le Real Madrid a réussi une remontée remarquable en prolongation et atteint sa 18e finale de Coupe d’Europe.

Un Rodrygo magique

City semblait assuré de passer après l’ouverture du score par Riyad Mahrez (1-0) et une avance de 5-3 sur l’ensemble des deux équipes, mais Rodrygo, entré en jeu comme remplaçant, a réalisé un incroyable doublé en fin de match, ses buts aux 90e et 91e minutes envoyant le match en prolongation.

IL N’Y A QUE LE SANTIAGO BERNABEU POUR ACCUEILLIR DES MATCHS DE FOU COMME ÇA ! #RMAMCI pic.twitter.com/ed6OKhQYHC — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 4, 2022

Alors que City était encore sous le choc, le Real Madrid portait le coup de grâce, Benzema obtenant et convertissant un penalty pour arracher une victoire 6-5 sur l’ensemble des deux matches, et une nouvelle victoire remarquable au Santiago Bernabeu s’ajoutant à la longue liste des nuits européennes magiques du club.

Cet arbitre il met jamais rouge pour ça.#RMAMCI pic.twitter.com/1dVEP6N0kv — ⵣ (@PeetchRif) May 4, 2022

Même Messi est étonné par ce Real

Ce nouveau scénario fou a même effrayé Lionel Messi, qui a tout vu. Aujourd’hui retraité, Sergio Agüero est streamer et commentateur des grands matchs pour ESPN Argentina. Mercredi soir, il était en compagnie de Carlos Tevez lorsqu’il a reçu un message de Messi au début du temps additionnel de la deuxième mi-temps.

“Leo m’écrit”, a lâché Kun en direction de Tevez. Et Tevez de demander : “Qu’est-ce que Leo écrit ? Agüero a ensuite lu le message du septuple Ballon d’Or : “Arrêtez de faire n’importe quoi autour…… Ce n’est pas possible“, a déclaré Messi, qui a également été surpris par le résultat de la double confrontation. Si l’on considère le passé de ces trois joueurs, qui ont marqué l’histoire de Manchester City et de Barcelone, on peut deviner pour qui leur cœur battait dans ce match. “C’est fou, un autre match comme celui-ci que nous n’avons pas gagné”, a conclu un Tevez dépité.

L’histoire du Real Madrid nous fait avancer, dit Ancelotti

Carlo Ancelotti a déclaré que “l’histoire du club” a aidé son équipe du Real Madrid à réaliser une nouvelle remontée en Ligue des champions pour battre Manchester City mercredi et atteindre la finale.

– Jamais gagné contre l’Olympique Lyonnais avec Manchester City

– Benzema (formé à Lyon) te plante trois buts + une passe D

– Ferland Mendy (ancien lyonnais) sauve le Real Madrid sur la ligne Il doit avoir la haine contre Lyon #RMAMCI pic.twitter.com/TyMnolXt7r — Et dieu créa Fekir (@EtDieuCreaFekir) May 4, 2022

Le Real était également revenu de l’arrière pour battre le Paris Saint-Germain en huitième de finale et Chelsea en quart de finale.

“Je ne peux pas dire que nous sommes habitués à vivre ce genre de vie, mais ce qui s’est passé ce soir s’est passé contre Chelsea et aussi contre le PSG”, a déclaré Ancelotti à BT Sport après être devenu le premier entraîneur de l’histoire à atteindre cinq finales dans la compétition.

“Si vous devez dire pourquoi, c’est l’histoire de ce club qui nous aide à continuer quand il semble que nous sommes partis”.

“Le match était proche de la fin et nous avons réussi à trouver la dernière énergie que nous avions”.

Liverpool et le Real Madrid revivront leur finale 2018.

Le Stade de France de Saint-Denis connaît déjà les deux équipes qui se disputeront la gloire sur le Vieux Continent. Liverpool et le Real Madrid sont les finalistes de l’édition 2021-222 de la Ligue des champions.

Un choc qui se jouera le 28 mai à 21h00 et pour lequel l’Europe et le reste du monde s’arrêteront pour profiter de 90 minutes, à condition qu’il n’y ait pas de prolongation, de pur spectacle entre les deux meilleurs clubs du continent.

Le stade qui accueillera le choc des titans pourra recevoir un total de 80 000 spectateurs, une capacité optimale pour que les deux supporters puissent encourager leurs équipes respectives et voir leurs joueurs pleurer de joie… ou de tristesse.