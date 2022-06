Le Real Madrid pourra compter sur un de ses galactiques pour oublier Mbappé

Après avoir remporté sa quatorzième Ligue des champions, ce qui a pu apaiser les supporters madrilènes suite à la désillusion du cas Mbappé, le Real pourrait avoir une autre très bonne nouvelle. En effet, l’un de ses galactiques, qui n’a jamais su s’imposer au club à cause de nombreuses blessures, pourrait finalement faire son retour au très haut niveau.

Un rêve qui s’est vite transformé en cauchemar

Personne ne doute de l’immense talent d’Eden Hazard, qui a rayonné en Europe durant de nombreuses années, à Lille, puis à Chelsea. En 2018, le joueur belge était le meilleur joueur de la coupe du monde, même si le prix officiel est revenu à Modric.

Sa capacité à éliminer et transpercer les défenses de Premier League était reconnue et admirée de tous. Chelsea semblait même être un club trop petit pour contenir un tel joueur, qui fut, un temps, comparé à Lionel Messi par son style de jeu.

Le Belge n’a jamais caché son rêve d’enfance de jouer pour le Real Madrid, qu’il finit par rejoindre en 2019. Cependant, 3 ans après son arrivée, le joueur n’a jamais su montrer le talent qu’il avait en Angleterre.

Cela est dû à de nombreuses grosses blessures aux chevilles et aux jambes, qui l’ont conduit à faire des opérations très lourdes.

D’ailleurs le joueur a dû porter une plaque en métal dans sa jambe pendant des années. Et, tout footballeur sait que jouer avec un corps étranger est un très grand handicap, notamment pour des dribbleurs tels que Hazard. Acheté 115 millions à l’été 2019, personne ne pouvait s’en douter, mais son transfert est un véritable flop, tant pour lui que pour le club madrilène.

Le Belge n’a jamais semblé aussi prêt à rebondir

Néanmoins, une grande nouvelle a fait sensation en Espagne.

Le joueur, qui a récemment subi une opération aux jambes, quelques mois auparavant, pour enlever cette fameuse plaque de métal, reviendrait très bien de celle-ci.

Aux entraînements, l’ancien lillois impressionnerait ses coéquipiers et son entraîneur, Ancelotti, qui semblait l’avoir écarté de ses plans. Il aurait retrouvé ses sensations d’avant, qui lui permettaient des mouvements rapides et fluides.

De plus, après la victoire en LDC, le joueur avait pris la parole lors de la parade du club. Ainsi, il a affirmé aux supporters que l’année prochaine allait enfin être la bonne pour lui, à coup sûr.

En conférence de presse, lors du rassemblement des Diables Rouges pour la Ligue des Nations, il a réaffirmé son envie de vouloir montrer au monde entier, et surtout aux supporters madrilènes, qu’il peut toujours être très performant.

Un retour d’Eden Hazard à son niveau habituel serait quasiment une aussi bonne nouvelle qu’une arrivée de Kylian Mbappé, pour le Réal Madrid.

Si le joueur serait réellement épargné des pépins physiques, et que le retrait de sa plaque en métal lui aurait redonné de bonnes sensations, il pourrait former, avec Vinicius et Benzema, la meilleure attaque d’Europe devant celle du PSG. Il ne reste plus qu’à voir si ses paroles sont véridiques, ce vendredi, alors que la Belgique affrontera son voisin, les Pays-Bas, pour la Ligue des nations. Un match durant lequel le Madrilène devrait sûrement jouer.