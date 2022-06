Le Real Madrid et Manchester City s’arrachent une ancienne pépite de Ligue 1 qui vaut de l’or !

En quête d’un renfort offensif pour préparer l’avenir, le Real Madrid et Manchester City sont positionnés sur le même dossier. Une ancienne pépite de Ligue 1 qui a littéralement explosé cette saison et qui vaut désormais de l’or…

Avec Karim Benzema et Erling Haaland, le Real Madrid et Manchester City sont armés pour la saison prochaine. Mais les deux géants européens souhaitent d’ores et déjà préparer l’avenir. Et pour cela, les dirigeants des deux clubs aimeraient profiter de l’été pour finaliser la venue d’un nouveau crack. Le Real Madrid pensait pouvoir réaliser le coup du siècle avec la signature de Kylian Mbappé, libre de tout contrat. Mais le Français a fait demi-tour pour finalement prolonger avec le PSG. Un coup dur que les Madrilènes peinent à digérer. Mais Florentino Pérez et ses équipes sont repartis en quête d’un nouveau joueur. Et heureux hasard, la cible qu’il convoite fortement est la même que Manchester City…

Tous fous de Leao !

Ce joueur tant convoité est une ancienne pépite de Ligue 1 : Rafael Leao. Après un début de carrière prometteur au LOSC, le Portugais a totalement explosé sous les couleurs du Milan AC. Artisan du titre de champion d’Italie, il fait désormais partie des plus grands talents de Serie A et sa cote ne cesse de grimper en flèche. Pas étonnant de voir le Real Madrid et Manchester City penser à lui pour les années futures. Mais pour cela, il va falloir convaincre le Milan AC. Et ce n’est pas une mince affaire…

Un transfert à plus de 100 M€ ?

En effet, le Milan AC n’a plus les mêmes difficultés financières que par le passé. Repris par un fond d’investissement solide et ambitieux, le club n’est plus dans la nécessité de vendre pour pouvoir avancer comme c’était le cas il y a quelques temps. Voilà pourquoi le Milan ne transigera pas sur le prix de Rafael Leao. Un montant de 100 millions d’euros pourrait être pris comme base de départ pour les négociations. D’après Foot Mercato, le Real Madrid est prêt à les mettre.

Première titularisation pour Rafael Leão ce soir avec le Portugal. 💎🇵🇹 pic.twitter.com/VGRMrZXJXM — BeFoot (@_BeFoot) June 2, 2022

Manchester City réfléchit encore. Après avoir investi sur Erling Haaland, les Citizens aimeraient préparer la succession de Raheem Sterling.

Si l’Anglais vient à partir cet été, ce qui est une possibilité, City passera la vitesse supérieure sur Leao. La perspective de rejoindre Pep Guardiola pourrait séduire le jeune portugais. Acheté un peu moins de 25 millions d’euros au LOSC, Leao pourrait permettre au Milan de réaliser une plus-value d’anthologie…