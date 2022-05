Le Qatar prêt à tout pour Zidane !

Alors que le Paris Saint-Germain a prolongé l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé, le club de la capitale souhaite désormais s’offrir un des meilleurs entraîneurs du monde. Avec une véritable révolution sportive et institutionnelle, le club souhaite, plus que jamais, avoir une vraie équipe de football compétitive, et non pas une équipe de stars. Cela devait être une des conditions émises par Mbappé au président Nasser al-Khelaïfi, pour prolonger.

Le PSG veut un entraîneur de classe mondiale

Après de très nombreuses années où les désillusions se répétaient, le poste d’entraîneur a très souvent changé. On pense à Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, et actuellement Pochettino. La plupart de ceux-ci n’ont pas fait plus de deux saisons au club.

Zinedine Zidane aurait reçu une offre très importante pour devenir le nouvel entraîneur du PSG ! Il ne semble pas convaincu d’accepter. À suivre…@NicoSchira pic.twitter.com/FIHyJNxmbo — Media Parisien (@MediaParisien) May 25, 2022

Le club se lasse très vite, peut-être même un peu trop, ce qui ne laisse pas le temps aux entraîneurs de pouvoir structurer et créer une équipe compétitive. De plus, ils n’ont jamais vraiment de pouvoir et d’influence sur le mercato, et au sein du club. Et, pourtant, les noms cités sont loin d’être mauvais.

Cette vidéo résume tout

Source : Afrique Sports TV

Pochettino a été en finale de la Ligue des champions en 2019, tout comme Tuchel en 2020. Emery a remporté avec Villarreal, l’Europa League après son départ du PSG, et est allé en demi-finales de Ligue des champions cette année, en éliminant la Juve et le Bayern. L’allemand a d’ailleurs remporté la Ldc en 2021, avec Chelsea. Enfin, l’italien Carlo Ancelotti, actuellement en finale de la plus belle des compétitions européennes, l’a déjà remporté à trois reprises.

Mais, désormais, le club semble être prêt à avoir un entraîneur en lui laissant l’influence nécessaire pour bâtir un vrai collectif. Et, Pochettino devrait faire ses valises pour laisser sa place à un autre.

Zinédine Zidane ciblé, mais pas convaincu

Il y a eu de nombreux noms cités pour entraîner le PSG. Cependant, le nom d’un homme revient constamment dans les médias depuis l’été dernier : Zinédine Zidane. En effet, le Marseillais aurait été approché par la direction parisienne, qui lui aurait fait de très grosses offres.

Un moment annoncé tout proche du club, aujourd’hui, il n’y aurait aucun accord trouvé entre les deux parties. D’ailleurs, la piste Zidane se serait même fortement refroidie depuis quelque temps.

Telefoot disait que Mbappé allait à Madrid : prolongation au PSG

Telefoot dit que Zidane ne viendra pas au PSG : il viendra. — Ciro (@Don_Ciro_) May 22, 2022

L’entraîneur français, qui attend que Deschamps parte, pour devenir sélectionneur des Bleus, n’est pas certain de vouloir entraîner un club avant cela, et encore moins le PSG. Le projet qu’on lui a présenté ne l’aurait pas franchement convaincu. De plus, en tant que supporter marseillais, il ne serait pas très enthousiaste à l’idée d’aller chez le rival, même pour des millions.

Il faut rappeler que le champion du monde 98 a déjà tout remporté en tant qu’entraîneur, avec le Real Madrid : 3 Ligues des champions, et de multiples titres, autres titres internationaux. Ainsi, il n’aurait plus réellement envie de prendre un autre club, pour le moment.

INFO PSG ☎️ Selon @esquendar Zinedine Zidane sera le nouvel entraineur du Paris Saint Germain la saison prochaine ✅ Un accord a donc été trouvé pic.twitter.com/kwYApEQYxC — Dingue 2 Foot ⚽️ (@Dingue_2Foot) May 19, 2022

Enfin, on nous apprend que le Qatar aurait pris rendez-vous avec Zinédine Zidane, pour lui présenter une nouvelle offre qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé du monde, avec un salaire s’élevant à 25 millions d’euros nets par an.

Nous verrons si ces montants et la prolongation récente de Mbappé, réussiront à faire changer d’avis le français.

Laisse ton avis sur Reddit