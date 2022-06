Le PSG veut tout changer au milieu, Thuram (Nice) est pisté

Le PSG veut procéder à d’important changement dans son effectif. Et notamment au milieu du terrain, où 2 à 3 recrues sont espérées par les dirigeants parisiens. Une short-list est déjà établie et à l’intérieur, d’après Média Foot, on retrouve le prometteur Khephren Thuram (OGC Nice).

Dans le prolongement du dossier Mbappé, le PSG a des ambitions très importantes pour cet été. Le club veut changer en profondeur son mode de fonctionnement ainsi que son effectif. De nombreux joueurs encombrent les placards du vestiaire et des départs vont être organisés à tous les étages. Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi : Paris veut tourner la page des joueurs grassement payés qui ne donnent pas satisfaction sur le terrain. Et dans le secteur du milieu du terrain, tout particulièrement, le PSG aspire à changer en profondeur ses forces en présence. Sauf Marco Verratti, tout le monde est sur la sellette.

Deux à trois recrues espérées

Selon nos informations, le PSG espère faire venir deux à trois nouveaux joueurs au milieu du terrain. Objectif : renouveler un entrejeu pas assez performant et préparer l’avenir dans un secteur clé. C’est en ce sens que Paris se mêle à la bataille pour Aurélien Tchouaméni. Mais l’appétit du Real Madrid – vexé par le dossier Mbappé – semble emmener le dossier au-delà des 100 millions d’euros. Pas sûr que Paris suive. Comme nous vous l’avons révélé, au milieu du terrain, Luis Campos apprécie plusieurs profils. Appelé à être le nouveau directeur sportif du PSG, le Portugais aime beaucoup Vitinha (FC Porto). C’est également un grand fan de Renato Sanches, sur le départ à Lille. Un chèque de 20 à 30 millions d’euros est espéré par les dirigeants nordistes, largement à portée du PSG. Enfin, Antero Henrique, de retour aux affaires parisiennes, songe pour sa part à Sergej Milinkovic-Savic, le génial serbe de la Lazio Rome.

Un œil sur Thuram

Pour compléter la short-list parisienne, un nouveau nom vient d’entrer dans les petits papiers du club de la capitale. Selon nos infos, il s’agit de Khephren Thuram ! Épatant sous le maillot niçois, il progresse saison après saison et devient une belle promesse à son poste. Paris pourrait clairement lui permettre de franchir un cap dans sa carrière, s’il parvient à trouver sa place et du temps de jeu dans la rotation qui se prépare. Car Paris aimerait installer une paire d’indiscutable, Marco Verratti et un nouveau taulier. Et associer un troisième homme, qui pourrait proposer une dimension physique, une touche technique ou de la percussion offensive. Khephren Thuram pourrait être ce profil physique (1,92 m), qui est également à l’aise techniquement. Et si Christophe Galtier vient à s’installer sur le banc parisien, la piste n’en deviendra que plus évidente pour Paris…

Le technicien de l’OGC Nice est en effet pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino. Et le dossier prend de l’ampleur en coulisse…