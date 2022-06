Le PSG ne lâche pas l’affaire pour remplacer Pochettino par Zidane

in

Après une saison très moyenne du côté du PSG, l’Émir du Qatar serait fou à l’idée de faire venir l’entraîneur français, Zinédine Zidane. Comme il l’a été avec Kylian Mbappé, il serait prêt à offrir un salaire XXL au tacticien vainqueur de trois Ligues des champions. De quoi convaincre l’ancien Madrilène ? Pas si sûr…

Le bilan de Mauricio Pochettino

Le PSG souhaiterait vraiment remplacer Mauricio Pochettino, qui n’a pas réellement convaincu les dirigeants parisiens, depuis son arrivée en janvier 2021, pour succéder Thomas Tuchel.

En effet, le tacticien argentin, lors de sa première saison, n’a pas réussi à décrocher de LDC, comme tous ses prédécesseurs avant lui, et a même vu le titre de champion de France lui échapper. Puisqu’il était arrivé en milieu de saison, le club a décidé de lui laisser le bénéfice du doute avec une saison supplémentaire, pour lui laisser le temps de poser son ADN sur l’équipe.

Et, ce que l’on peut dire, c’est qu’il n’a pas réellement réussi son coup cette année. Le club est redevenu champion de France, ce qui fait leur dixième titre national, certes, mais le parcours européen s’est transformé en cauchemar.

Le club s’est fait éliminer en huitième de finale, contre le Real Madrid, de la pire des manières. Après avoir mené 2-0 au score global, le Real, porté par un Benzema magistral, a retourné la situation en moins de 30 minutes, avec un triplé du natif de Bron. Même si l’on peut difficilement en vouloir à Pochettino, avec la performance catastrophique de Donnarumma, les résultats parlent plus que les mots.

Le PSG revient à la charge pour signer Zidane

Ainsi, le club souhaiterait se trouver un nouvel entraîneur capable, non seulement de gagner une Ligue des champions tant attendue à Paris, mais qui pourrait également, gérer les égos des grands joueurs tels que Mbappé ou Neymar.

Naser Al-Khelaïfi et des représentants de QSI ont eu une rencontre avec Zinédine Zidane, quelques jours avant la finale de la LDC. Pour tenter de le convaincre, un contrat juteux de 25 millions d’euros par an lui a été proposé, ce qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé au monde devant Pep Guardiola et Diego Simeone.

Cependant, le français n’aurait pas été convaincu par le projet sportif du club et préfèrerait attendre que la place, occupée par Didier Deschamps, se libère après le mondial au Qatar. Peu importe la somme d’argent qu’on lui proposera, ce n’est pas son problème. De plus, en tant que marseillais de cœur, le voir débarquer à Paris serait inattendu.

Une nouvelle réunion, a cependant été fixée entre les deux parties pour tenter de trouver un accord. Les négociations pourraient voir l’arrivée de Luis Campos, en tant que futur directeur sportif, annulée. C’est une information donnée par le journaliste Fabrice Hawkins.

Si Zinédine Zidane refusait une nouvelle fois les offres du PSG, le club pourrait penser à garder Mauricio Pochettino. En effet, l’Argentin serait aimé de son vestiaire et aurait le soutien d’un certain Kylian Mbappé, ce qui pourrait fortement faire pencher la balance pour cette option.