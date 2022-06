Le PSG lâche officiellement Zidane et négocie pour signer Galtier !

L’Equipe et RMC Sport révèlent ce jeudi soir que le PSG vient officiellement d’entrer en négociation avec l’OGC Nice pour la venue de Christophe Galtier. Le dossier Zidane serait donc terminé…

Le rêve de tout le peuple parisien vient de prendre fin ?

C’est ce qu’il faut croire si on lit les dernières infos publiées par deux médias nationaux que sont L’Equipe et RMC Sport. Selon ces médias, le PSG a officiellement ouvert les négociations avec l’OGC Nice pour la venue de Christophe Galtier. Si le nom du technicien niçois revient avec insistance depuis un mois, il n’était jusqu’ici qu’une alternative au dossier prioritaire des Qataris : Zinedine Zidane. Mais depuis un mois, Doha se casse les dents. Le Français, déterminé à attendre l’équipe de France, refuse de dire oui à Paris. Visiblement, les Qataris ont fini par jeter l’éponge. Adieu Zidane. Adieu le rêve ultime…

La voie royale pour Galtier

Après avoir dit au revoir à la piste Zidane, le PSG fonce donc vers son plan B, Christophe Galtier. Un coach qui ne sera pas difficile à convaincre puisque le torchon brûle ouvertement entre lui et ses dirigeants. Dans une interview au vitriol, son directeur Julien Fournier avait publiquement remis en cause son entraîneur. Et invité le PSG à se positionner rapidement pour venir chercher Galtier… Après les mots, les actes. Paris négocie donc la venue du technicien champion de France avec le LOSC. Et l’intéressé serait plus que motivé à l’idée de rejoindre le PSG. Paris a une voie royale, il suffit juste de trouver un accord avec Nice.

Info Média Foot : Luis Campos avance sur la création du nouveau staff du PSG Le Portugais pense à João Sacramento en tout qu’adjoint ! Plus d’info a venir #PSG #Mercato #mercatopsg pic.twitter.com/M8lbukgEzI — MediaFootMarseille (@UrbancityF) June 15, 2022

Sacramento dans la boucle ?

La question est de savoir si le PSG va devoir payer pour la venue de Christophe Galtier ou non. Le Français a encore un an de contrat avec Nice… Mais il pourrait être libéré, dans la mesure où les Aiglons sont déjà chauds pour faire revenir Lucien Favre. De son côté, Galtier ne viendrait pas seul. Comme révélé en exclu par Média Foot, Luis Campos aimerait intégrer Joao Sacramento dans le staff de Galtier. Les trois hommes se connaissent parfaitement puisqu’ils étaient au LOSC ensemble.

🗣💬 « Un de mes contacts importants dans la possible arrivée de Zidane à Paris me dit que l’officialisation du départ de Pochettino devrait intervenir demain ou samedi au plus tard » 🇦🇷 @fredhermel annonce que le départ de Pochettino du PSG est imminent. pic.twitter.com/FHp1NocwTl — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2022

De son côté, Paris finalise également un autre dossier important : le départ de Mauricio Pochettino. Son licenciement est acté, un accord a été trouvé avec l’Argentin et son staff. L’officialisation devrait intervenir d’ici le début de la semaine prochaine. Le temps de finir les discussions pour la venue de Christophe Galtier. Une nouvelle ère commence à Paris !