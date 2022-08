Le PSG fonce sur un milieu de Manchester City, le Barça attentif

Après avoir signé Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter sur le sens des arrivées. D’après le 10sport et Foot Mercato, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi rêvent de faire venir Bernardo Silva à Paris ! Crédit photo : Twitter @BernardoCSilva

Bernardo Silva veut revenir en Ligue 1 ! Effectivement, le joueur portugais ne serait pas fermé à un départ de Manchester City, et encore plus à un retour en France où il a évolué avec l’AS Monaco et Kylian Mbappé de 2014 à 2017. Pièce maîtresse du système de Pep Guardiola chez les Skyblues, le milieu de terrain de 27 ans est devenue l’une des références mondiales à ce poste. Cité à de maintes reprises en Catalogne et au Barça, c’est finalement le PSG se dit prêt à creuser le dossier, un dossier néanmoins compliqué.

Paris veut doubler le Barça

Il va falloir sortir le chéquier pour s’attacher les services de l’ancien monégasque, champion de France avec l’ASM en 2017. Premier signe d’espoir en vue, le Barça a beaucoup dépensé dernièrement et serait sur la retenue de poser une telle somme sur la table des dirigeants de Manchester City. Les Blaugranas ont dépensé près de 150 millions d’euros pour s’offrir Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé. Franck Kessié et Andreas Christensen sont, quant à eux, arrivés libres de tout contrat. A moins de dégraisser son effectif et de vendre un élément comme Frenkie de Jong à haut prix. L’ancien joyaux de l’Ajax est annoncé à Manchester United ou encore Chelsea. Lié jusqu’à Manchester City jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva souhaiterait changer d’air après cinq saisons pleines de trophée à City. D’après le quotidien étranger Sport, l’intéressé possède même un accord verbal avec le Barça mais rien d’officiel. Toujours d’après le quotidien catalan, l’accord serait total et un transfert verrait le jour seulement si Frenkie de Jong accepte de quitter le club blaugrana alors qu’il lui reste quatre années de contrat.

Joan Laporta confiant pour Bernardo Silva

Joan Laporta : « Xavi veut plus de renforts »

Ça va vite le foot, la preuve avec un Barça endetté à hauteur d’un milliard d’euros il y a deux ans et qui aujourd’hui fait ce qu’il veut sur le marché des transferts. Tout ça notamment grâce à la dernière revente de 25% des droits de Barça Studio pour 100 millions d’euros. De quoi donner beaucoup d’enthousiasme au président barcelonais, Joan Laporta, qui s’est confié sur Bernardo Silva il y a deux jours. « Bernardo est un très bon joueur. Je dois respecter le fait qu’il appartient à Manchester City. Nous avons des amis en commun comme Pep Guardiola. Nous nous concentrons maintenant sur l’enregistrement des joueurs que nous avons signés et sur la résolution de l’avenir des joueurs qui ne sont pas dans les plans. Après cela, nous verrons ce que nous pouvons faire. Xavi veut plus de renforts ». Culotté de la part d’un entraîneur qui a déjà vu cinq nouveaux joueurs débarquer dans son groupe.