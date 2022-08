Le PSG aurait déjà trouvé le remplacant de Kylian Mbappé !

Alors que Kylian Mbappé, attaquant de 23 ans du Paris Saint-Germain, est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, le club de la capitale s’activerait dans les coulisses pour trouver un remplaçant. Selon les dernières informations, le PSG aurait mis sur ses tablettes un joueur anglais arrivant en fin de contrat. Nous allons voir en détail de qui il s’agit.

Le remplaçant de Mbappé, un indésirable des cadors européens

Alors que le Real Madrid est l’ultra favori pour accueillir le natif de Bondy dans ses rangs, le PSG, qui tente désespérément de garder son joyau français, aurait perdu espoir. C’est pourquoi, la préparation pour la saison prochaine aurait déjà commencé. Jesse Lingard, international anglais de 29 ans, serait une piste avancée.

Flop à Manchester United

Jesse Lingard, joueur offensif de 29 ans, a connu des périodes difficiles chez les Red Devils. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes :

7 saisons jouées

149 matchs joués en Premier League

20 buts

10 passes décisives

C’est trop peu pour un joueur prétendant à vouloir être titulaire dans un si grand club historiquement. C’est pourquoi le club a décidé de l’envoyer en prêt à West Ham, durant la saison 2020-2021.

🚨🎙Kylian Mbappé le 05/10/2021 : « J’ai dit à la fin du mois de Juillet que je VOULAIS PARTIR [du PSG], parce qu’à partir du moment où je ne voulais PAS PROLONGER, je voulais que le club ait une indemnité de transfert. » sur @RMCsport 🇫🇷⚪️👀✅#RealMadrid #Mbappe #Mbappé #PSG pic.twitter.com/pZkrDbNHy3 — Real Madrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) May 1, 2022

Divorce total

Alors qu’il joua 16 matchs pour West Ham, où il marqua neuf buts et délivra quatre passes décisives, son prêt fut un grand succès. Il marqua des buts très impressionnants et sa capacité à éliminer fut très remarquée, notamment par Man U, ou il retourna à l’été 2021.

Mais, avec un temps de jeu trop faible, il ne réussit pas à faire autant qu’à West Ham. À la fin de cette saison, le club lui manqua de respect en ne lui faisant aucun adieu officiel. Lingard, en fin de contrat, est décidé à partir librement dans un autre club.

Le PSG saute sur l’occasion pour remplacer Mbappé

Le PSG, qui cherche un joueur de renom, a sauté sur l’occasion de signer l’indésirable de United. Les dirigeants parisiens ont estimé que l’anglais avait un potentiel inutilisé en Angleterre, et qu’il l’avait prouvé à West Ham.

Remplacer Mbappé

On est presque sûr que Mbappé ne devrait rapporter aucun euro au PSG, qui l’a, pour rappel, acheté 145 millions d’euros en 2017 à l’AS Monaco. Alors, tenter le coup avec un joueur en fin de contrat, qui devrait coûter zéro en indemnité de transfert (hors prime à la signature) peut être une bonne idée.

Le PSG est habitué à signer les joueurs en fin de contrat

Ces derniers temps, et particulièrement lors de l’été 2021, le club parisien a eu tendance à signer des joueurs en fin de contrat. Qu’il s’agisse de Messi, Ramos, ou Wijnaldum, la saison dernière, ou Herrera en provenance de Man United, quelques années auparavant, le PSG sait comment s’y prendre pour convaincre des joueurs sans club. De plus, aucun autre club n’offrira un salaire équivalent à celui que le Paris Saint-Germain offrira à Lingard. Jouer aux côtés de Messi et Neymar, paraît difficile à refuser, même pour un joueur ayant déjà joué aux côtés de Ronaldo.

Voilà, désormais, vous savez tout sur le cas Lingard au PSG. Affaire à suivre !