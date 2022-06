Le LOSC viserait un attaquant de Serie A pour remplacer Yilmaz

in

Après avoir réalisé une excellente première saison au LOSC, avec, notamment, un titre de champion de France, Burak Yilmaz fera ses valises le 30 juin prochain. Le club nordiste, après avoir fait une saison décevante en championnat par rapport à ce que l’on a vu l’année précédente, doit donc absolument lui trouver un remplaçant.

Le LOSC doit trouver un remplaçant à Burak Yilmaz

Le joueur turc, arrivé à l’été 2020 au sein du club nordiste, voit son contrat prendre fin le 30 juin. Son départ est déjà acté, et il ne prolongera pas son aventure là-bas.

Cette saison, il n’a pas réalisé de grandes performances, et cela s’est vu au classement du club, en championnat : seulement 10ᵉ. Il est très rare qu’un club champion de France, ne finisse même pas dans le top 8, la saison suivante. Cela peut s’expliquer par le départ de l’entraîneur, Galtier, qui réalise du bon travail avec Nice, et d’autres éléments clés de la saison 2020-2021.

: Sven Botman va quitter le LOSC cet été ! ➤ Au micro d’@ADnl, Sven Botman a confirmé qu’il devrait quitter le LOSC d’ici les prochaines semaines. ➤ « Je pense que j’ai joué mon dernier match avec Lille » a affirmé le néerlandais. pic.twitter.com/LqZjVDijxp — Le Vieux Dogue (@LeVieuxDogue) June 2, 2022

Mais, tout de même, le leader offensif turc qui fêtera ses 37 ans en juillet prochain, n’a marqué que 4 buts et délivré 3 passes décisives en 31 matchs de championnat. Le club se sera reposé sur Jonathan David, auteur de 15 buts cette saison.

Ainsi, le départ de Yilmaz laissera un vide à combler, même après avoir fait une saison très moyenne. Il faudra trouver un attaquant qui sait planter, pour ne pas réitérer la même saison.

João Pedro, un transfert gagnant-gagnant ?

Pour cela, plusieurs noms ont été cochés, mais celui d’un Brésilien est ressorti, ces derniers jours : João Pedro. Qui d’autre de mieux qu’un trentenaire pour en remplacer un autre. L’attaquant, qui évoluait en Série A cette saison, a un très bon bilan. À 30 ans, il a été l’un des meilleurs joueurs de Cagliari, avec 13 buts et 4 passes décisives en championnat.

Cependant, son club, Cagliari, n’a pas pu éviter la relégation et jouera en Série B, la saison prochaine. Ainsi, le Brésilien, pourrait réfléchir à un départ dans un club jouant toujours au haut niveau.

Avec une expérience, et une bonne finition, un potentiel transfert à Lille arrangerait, et le joueur, et le club. Toutefois, Lille devra faire face à de nombreux concurrents pour s’attacher les services de João Pedro, qui est d’ailleurs toujours en contrat avec Cagliari jusqu’en 2023.

Après avoir fait une saison très satisfaisante, et au vu de sa situation qui pourrait le pousser vers la sortie, de nombreux clubs se seraient positionnés sur lui. Le Torino, notamment, serait sur le coup afin de s’attacher ses services. Le joueur serait estimé à 18 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Cette somme rentrerait dans les finances lilloises, qui sont plutôt bonnes après les multiples ventes effectuées depuis le titre de champion de France. Lille devra donc entrer en négociations avec le joueur, et lui transmettre une offre d’au moins 20 millions d’euros pour convaincre son club de le laisser partir. Il reste à voir si le joueur serait convaincu pour une aventure en Ligue 1, où de nombreux brésiliens évoluent.