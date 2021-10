Le cauchemar de l’Atletico Madrid de Griezmann : pas de buts, pas de passes décisives, pas de tirs cadrés

in

L’attaquant cherche désespérément un titre de champion avec les Rojiblancos mais n’a jusqu’à présent pas réussi à retrouver la forme qu’il a montrée lors de son premier passage là-bas.

Vous ne pouvez plus rentrer chez vous, c’est ce qu’ils disent, et Antoine Griezmann le découvre de première main.

L’Atletico Madrid s’est précipité pour ramener les Français au Wanda Metropolitano le jour de la date limite de transfert de Barcelone, mais le club et le joueur ont changé depuis leur séparation à l’été 2019.

Accueillir les départs fait partie du MO de l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone, ayant fait de même avec Felipe Luis, Diego Costa et Fernando Torres, dont aucun n’a été particulièrement réussi, bien que ce dernier ait marqué une poignée de buts importants. Le retour de Yannick Carrasco est la seule success story.

Cette fois, cela a aussi un coût important. Sur le même sujet : La légende de Man United, Cristiano Ronaldo, se fait troller sur Twitter. L’Atletico n’aligne pas seulement les 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars) de salaire de saison de Griezmann, mais est obligé de payer 40 millions d’euros à Barcelone (34 millions de livres sterling / 47 millions de dollars) pour rendre son prêt permanent, à condition que certaines conditions soient remplies.

Le retour à la maison de Griezmann est jusqu’à présent tombé à plat. Lors de ses quatre premiers matches de l’Atletico, il n’a ni buts, ni passes décisives, ni tirs cadrés. Il en va de même pour les trois matchs qu’il a joués pour Barcelone en août avant son transfert.

Cependant, à l’Atletico, l’équipe a également été incapable de marquer pendant qu’il est sur le terrain. Ce n’est qu’après avoir été remplacé à ses débuts que l’Atletico a frappé contre l’Espanyol, lors d’une victoire 2-1. Cela a été suivi de deux matchs nuls et vierges, puis d’une victoire 2-1 sur Getafe. Encore une fois, les buts ne sont entrés qu’après le retrait de Griezmann.

Simeone ne sait pas encore quel système utiliser pour Griezmann, peut-être parce qu’il est arrivé si tard dans l’été. Les champions ont utilisé diverses formations sur leur chemin vers le titre la saison dernière, mais la grande plainte de l’attaquant français à Barcelone était qu’il n’a jamais été utilisé dans son rôle préféré, en tant que deuxième attaquant.

Lors de son précédent passage à l’Atletico, de 2014 à 2019, l’équipe était construite autour de Griezmann. Ce n’est plus le cas, avec Luis Suarez en figure de proue. L’Uruguayen, ancien coéquipier de Griezmann à Barcelone, a marqué les deux buts tard contre Getafe pour garder l’Atletico près du sommet du classement après une performance décevante au sud de la capitale espagnole.

“Il [Griezmann] est en train de s’adapter au nouvel Atletico, ce n’est pas le même qu’avant, mais nous avons de la chance de l’avoir avec nous”, a déclaré Simeone, demandant aux fans d’être patients.

L’entraîneur argentin est en train de bricoler ses plans pour rendre Griezmann encore meilleur. Contre Getafe, Simeone s’est tourné vers un système 4-4-2, plus similaire à la configuration qu’il a utilisée dans les meilleures années du Français au club. Et pourtant, malgré le soutien public de Griezmann, Simeone doit également avoir des doutes quant à savoir si l’attaquant est encore assez bon pour mériter un tel traitement.

Il sera intriguant de voir s’il maintient la formation contre Alaves samedi, même s’il a mal fonctionné au Coliseum Alfonso Perez.

Griezmann a perdu son étincelle et sa confiance en la Catalogne et les supporters ont eu une réaction mitigée à son retour. Beaucoup d’entre eux l’ont exhorté à se couper les cheveux, publiant des photos de rasoirs électriques sous l’annonce de son transfert par l’Atletico.

Il a obligé, peut-être dans le but de remettre ses échecs à Barcelone dans le passé avec ses serrures et de recommencer, de ressembler à nouveau à un footballeur au lieu d’un homme échevelé dans une crise de la quarantaine, mais cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent. Le grand espoir de l’Atletico est que Griezmann redécouvre sa faim et son objectif.

Le principal argument contre les Rojiblancos cette saison est de se demander s’ils ont le courage et la détermination de conserver le titre. La dernière fois que l’Atletico a remporté des ligues consécutives, c’était en 1950 et 1951. La majeure partie de l’équipe a les médailles des vainqueurs de la Liga dans leurs armoires à trophées, mais pas Griezmann. L’attaquant n’a jamais remporté de titre dans l’élite.

Bien qu’il ait passé toute sa carrière en Espagne, le seul trophée national important qu’il ait remporté est la Copa del Rey 2021 avec Barcelone. Gagner le championnat cette saison est plus important pour Griezmann que pour quiconque au club.

La peur qu’il finisse au plus haut niveau existe, mais à 30 ans, l’Atletico espère retirer au moins deux ou trois saisons d’élite à l’attaquant.

“Je suis sûr, je ne doute pas que Griezmann se comportera comme nous l’espérons”, a insisté Simeone. Il n’y a personne de mieux pour le motiver que cet entraîneur, et la semaine prochaine, son ancienne équipe de Barcelone arrive en ville.

Griezmann ne s’est jamais confortablement installé au Camp Nou et il peut prouver un point le week-end prochain, à la fois à ses anciens employeurs, à tous les supporters sceptiques qui pensent que ce n’est qu’un autre voyage nostalgique et, peut-être, même à lui-même.

