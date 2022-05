Le Barca sur le point de prolonger un international français ?

Alors que l’arrivée de la légende Blaugrana Xavi Hernández, à la tête de l’équipe du Barca, a réussi à la métamorphoser, le club veut retrouver le très haut niveau dès la saison prochaine. Pour cela, un dégraissage important, des arrivées et des prolongations sont nécessaires. Les ambitions du tacticien espagnol sont de gagner la Ligue des champions et la Liga.

Xavi souhaite entamer une révolution dans son effectif

Le Barca compte un nombre très important d’indésirables, priés de se trouver un nouveau club lors du mercato estival. Qu’ils soient en prêt dans d’autres clubs, ou tout simplement sur le banc, Laporta s’occupera de leur cas sous peu afin de faire de la place aux nouvelles recrues.

On peut penser aux Français Lenglet et Umtiti, qui, depuis plusieurs années, sont décriés au sein du club. Les supporters n’en veulent plus et militent pour leurs départs cet été. L’ancien lyonnais enchaîne blessure après blessure, tandis que Lenglet plus le niveau pour évoluer au sein d’un très grand club tel que le FC Barcelone.

En plus de n’avoir rien apporté à l’équipe cette saison, les joueurs touchent un salaire élevé.

Assurément, l’économie du Barca n’est plus du tout saine et doit être redressée urgemment pour pouvoir retrouver une attractivité. La signature de sponsors, et peut-être futur contrat avec la ligue espagnole, vont permettre au club d’avoir des rentrées d’argent, mais cela ne suffit pas.

Il faut considérablement faire baisser la masse salariale qui est trop élevée. D’autres joueurs en prêt, tels que Trincao, Coutinho, ou Trincao, devraient ne pas revenir en Catalogne. Ter Stegen, et De Jong, sont aussi annoncés sur le départ, ce qui pourrait rapporter beaucoup d’argent au club. Les arrivées sont multiples et sont déjà actées.

Le plus important, désormais, est de prolonger les joueurs en fin de contrat, pour ne pas les voir partir gratuitement. On pense à Gavi, qui a vu sa côte monter en flèche cette saison, mais surtout Ousmane Dembélé. Acheté à plus de 100 millions d’euros pour remplacer Neymar, l’international français, en fin de contrat cet été, est en discussion avec le club depuis plusieurs mois.

Encore une fois, Tebas se permet de parler de la santé économique et de l’actualité mercato du Barça comme un simple consultant sur une radio Des mois et des mois que cette personne, avec ses sorties dans la presse, fait pression dans le but de faire céder le club concernant CVC https://t.co/Mj7m8V6CCW — _  (@FCB_NewsFR) May 20, 2022

Dénouement en vue pour le cas Dembélé

Alors qu’il ne donne toujours pas de réponses positives, l’ancien rennais fait tourner en rond les dirigeants du club depuis presque un an.

Son agent, demande des sommes que, tout d’abord, le club n’a pas et jugées trop élevées par rapport au rendement du joueur. Durant son passage au Barca, Dembélé a connu un nombre de blessures très important, qui l’a écarté des terrains pendant de nombreux mois. Pourtant, les supporters l’ont toujours soutenu pour qu’il revienne bien, ce qui est le cas depuis l’été 2021.

Mais, alors qu’un accord tarde à être trouvé entre les deux parties, l’ancien joueur de Dortmund semble être reconnaissant envers le club et les supporters.

C’est pour cela qu’il aurait refusé les offres du Bayern, et du PSG, pour donner sa priorité absolue au Barca.

Même si son agent n’accepte toujours pas les offres du club, il aurait fait quelques efforts financiers pour s’en rapprocher, car son joueur veut absolument rester en Catalogne. Le clan Dembélé se préparerait même à faire une contre-offre pour trouver un accord avec le club, dans les semaines à venir.