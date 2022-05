Le Barca sur le point de boucler l’arrivée de sa future grande star ?

in

Le FC Barcelone a connu de très mauvaises saisons ces dernières années, tant sur le plan sportif qu’humain. Après le passage désastreux de Bartomeu à la présidence du club, la situation économique catastrophique du club et le départ de Messi, Laporta se doit de redresser le club. Pour cela, un dégraissage massif et l’arrivée de nouveaux joueurs, sont indispensables pour retrouver la bonne santé du club catalan.

Le FC Barcelone entamera une révolution cet été

Alors que le Barca sort d’une saison très mitigée, de très nombreux mouvements auront lieu cet été, dans le sens des arrivées comme des départs.

En effet, après un début de saison catastrophique, sous les ordres de Ronald Koeman, le Barca fut éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes, puis reversé en Europa Ligue. En championnat, le club n’était même pas dans les six premiers et voyait le podium s’éloigner au fil des journées.

C’est en hiver, que Laporta décida de ramener Xavi à la maison, qui métamorphosa l’équipe, avec des résultats très prometteurs pour les saisons à venir. Même si le club n’a pas été plus loin qu’en quarts de finale en Europa Ligue, les hommes du tacticien espagnol ont réussi quelques très grosses performances. Aussi, le Barca terminera second du championnat après une folle remontée au classement.

De plus, le club a connu des grands succès contre des cadors européens : 4-0 contre le Réal Madrid, 4-2 contre l’Atlético de Madrid, 4-0 contre Naples et d’autres remarquables performances. Cependant, c’est l’inconstance et une fin de saison en queue de poisson qui laisse penser qu’un grand ménage est nécessaire pour définitivement retrouver le très haut niveau.

Des joueurs actuellement en prêt devraient être vendus, des indésirables sur le banc touchant beaucoup d’argent aussi, comme Umtiti, Lenglet et d’autres. Enfin, de nombreuses prolongations doivent encore être réalisées, comme celle de Dembélé ou du jeune Gavi. Il n’y aurait pas moins de sept joueurs qui devraient faire leur arrivée avec une dizaine de joueurs indésirables, priés de se trouver un autre club pour la saison prochaine.

Lewandowski en nouvelle tête d’affiche au Camp Nou

Pour les arrivées, de multiples joueurs ont déjà un accord avec le club et devraient venir en juin ou en juillet. D’autres sont en discussion avec le club, comme Koulibaly, de Naples, et un certain, Robert Lewandowski du Bayern.

En effet, ce dernier, dont le contrat expire l’été prochain, aurait des envies d’ailleurs. Le polonais aurait même entamé un bras de faire avec le club allemand, qui refuse de voir son joueur partir avant la fin de son contrat. Le président du Bayern préférerait même le voir partir gratuitement l’année prochaine, plutôt que de le céder cet été contre une indemnité de transfert.

Le meilleur buteur de Bundesliga aurait dit oui à Xavi et au club catalan, pour jouer sous les couleurs du Barca. Les discussions entre les deux géants européens seraient en cours. Le néerlandais Memphis Depay aurait même été proposé en tant que monnaie d’échange. Ainsi, si le polonais venait à arriver dans le club espagnol, Xavi disposerait de la nouvelle grande star du club, après le départ de Messi à l’été 2021.

Voilà, vous savez tout sur les dernières actualités sportives du FC Barcelone !