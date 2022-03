Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat

Le match de clôture de la 15e journée de championnat se jouera entre la Lazio et l’Udinese à 20h45 le jeudi 2 décembre. Compte tenu des résultats obtenus par les équipes, le pronostic Lazio – Udinese considère les capitolinis comme des gagnants probables et, pour ceux qui s’intéressent aux paris, nous avons décrit ici quelques conseils.

Pronostic Lazio – Udinese et cotes sur le match

Lazio – Prédiction Udinese 1 × 2: Lazio @ 1,67 – Lottomatica

Avec sa huitième place au classement de Serie A avec six victoires, trois nuls et cinq défaites, la Lazio est l’équipe favorite du match direct contre l’Udinese. Bien que l’équipe de Sarri ait perdu ses deux derniers matches de championnat, la Lazio a toujours plus de buts marqués et plus de victoires que les Frioulans. Là où les capitaines trouvent une différence de buts équilibrée avec 25 buts marqués et 25 encaissés, l’Udinese n’a que 15 buts marqués en 14 matches et 20 buts encaissés. A voir aussi : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. De plus, la Lazio a remporté deux de ses trois derniers matches directs avec l’Udinese. Si vous souhaitez placer un pari 1 × 2 sur l’événement du jeudi 2 décembre, la cote offerte par Lottomatica Better sur une victoire en Lazio est de 1,67.

Pronostic – Propriété – Buteur @ 1.85 – Eurobet

Ciro Immobile, le joueur de la Lazio qui a marqué le plus depuis le début de la saison, est l’attaquant le mieux noté à avoir marqué un but lors du match contre l’Udinese malgré son échec lors du match contre Naples. Il est également vrai, cependant, que les Napolitains affichent la meilleure défense de la ligue. Voir l’article : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Un but d’Immobile dans le match de jeudi est de 1,85.

Pronostic – Résultat du but – Oui @ 1.68 – Goldbet

Lors de leurs 8 derniers matchs de Serie A, l’Udinese a marqué à 6 reprises, bien que beaucoup de ces matchs se soient soldés par une défaite ou un match nul. La Lazio, en revanche, a une attaque plus incisive, et c’est pourquoi elle est la plus citée pour gagner, cependant, compte tenu également de la défense de Sarri, il est possible que les deux équipes parviennent à marquer. Le résultat des buts sur Eurobet est donné à 1,68.

Cotes Lazio – Udinese

1 × 2 cotes de paris

Voyons un résumé des cotes offertes par Lottomatica sur l’événement de jeudi entre la Latium et l’Udinese :

Sous/Sur ​​cotes

Six des huit derniers matchs de la Lazio, dont la Serie A et la Ligue Europa, se sont soldés par un total de plus de 2,5 buts. Voyons les cotes Goldbet sur ce type de pari :

Cotes de résultat exactes

Nous concluons avec deux des résultats exacts les plus cités :

Les frais antérieurs sont sujets à tout changement.

Résultat Lazio – Udinese : Le dernier match direct

En mars 2021, la Lazio et l’Udinese se sont rencontrés en Serie A lors d’un match qui s’est terminé par une victoire du Capitole. La Lazio a réussi à marquer en première mi-temps avec Marusic à la 37e minute et, pour le reste du match, le résultat est resté à 0-1.

Résultat Lazio – Udinese : 1-0