La vente de l’OM plus proche que jamais

Tandis que la fin de saison en championnat est palpitante pour l’Olympique de Marseille, de grandes manœuvres s’activent en coulisse, afin de décider de l’avenir du club. En effet, après des années de rumeur de vente, l’OM serait plus proche que jamais d’être véritablement cédé à un nouveau propriétaire. Récemment, de nouvelles rumeurs et une attitude douteuse du président, Frank McCourt, feraient pencher la balance vers une vente.

Les rumeurs de plus en plus fréquentes

Alors que, pendant plus d’un an, des rumeurs couraient sur une vente du club à un certain prince saoudien, aujourd’hui, le club appartient toujours au Bostonien, Frank McCourt.

Si l’on doit tous ces articles rédigés à ce sujet, c’est bien au journaliste Thibaud Vézirian qui ne cesse d’annoncer la vente déjà actée du club. Il l’avait déjà fait il y a plus d’un an, et n’a pas arrêté depuis lors, de clamer des négociations en coulisse.

🚨 Vidéo CM Football 🚨 L’interview de @ThibaudVezirian est en ligne 🔥 Le point sur la #VenteOM

❓ Qui sont les nvx propriétaires ?

💸 Pq l’OM est-il vendu alors que la masse salariale est encadrée ?

⚽️ Pq Kamara partirait en cas de Vente ? ▶️ https://t.co/tJyN2qNqvc pic.twitter.com/8cSHTdh0M7 — CM Football (@CMFootball_) May 18, 2022

Mais, ces dernières semaines, les rumeurs auraient pris de l’ampleur après que des fonctionnaires de la mairie de Marseille, aient confirmé que le club aurait été vendu. On pense notamment au prince saoudien, Al-Walid ben Talal, celui qui devait racheter le club en 2021.

Mais, l’identité exacte du potentiel acheteur, cette fois, n’a pas été précisée.

De plus, selon Thibaud Vézirian, qui aurait parlé avec un propriétaire de club voulant en acheter un autre, ce dernier lui aurait affirmé que l’OM n’était plus une option pour lui, car le club était déjà vendu. Ces informations sont, bien sûr, à prendre avec de grosses pincettes quand on connaît la crédibilité de la source.

Frank McCourt a une attitude qui fait planer le doute

Cependant, mis à part ces rumeurs, un autre aspect peut nous faire penser qu’une vente de l’OM ne serait pas impossible. Dernièrement, c’est l’attitude du président qui installe le doute dans la tête de certains supporters marseillais.

Ce dernier, qui aurait donc vendu le club aux Saoudiens, n’a pas fait le déplacement pour aller voir son équipe jouer un match capital. En effet, la partie perdue contre Rennes, 2 – 0, était une possibilité d’assurer la deuxième place, et ainsi de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Or, l’Américain n’y était pas, et, encore plus étrange, n’a pas fait de communiqué pour se justifier.

La confirmation d’une annonce imminente fait écho dans plusieurs cabinets d’avocats #VenteOM — L’avocat en question (@beanovi1) May 17, 2022

Alors que son engagement pour le club est remis en question, après son absence à un rendez-vous aussi important, les rumeurs ressortent au même moment.

Comme si cela ne suffisait pas, un autre évènement, pour le moins douteux, a eu lieu avant ce match. Le mardi 10 mai, avait lieu un gala du club, où était présent la quasi-totalité du club, sauf le président McCourt, encore une fois. On peut donc penser que si un acheteur proposant un gros chèque venait à se présenter à lui, avec son engagement minime pour le club, il refuserait difficilement de céder le club phocéen.

En attendant d’en savoir plus sur cette affaire, le scénario qui attend l’OM en cette fin de saison, ce samedi soir, pourrait avoir un impact sur la possible vente, ou non, du club.