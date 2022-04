La toute nouvelle petite amie de Neymar, c’est elle !

C’est officiel ! Neymar est bien en couple avec la ravissante Bruna Biancardi. L’influenceuse brésilienne a confirmé publiquement sa relation avec la star du PSG. Qui est-elle vraiment ? Présentation !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar célibataire, c’est de l’histoire ancienne ! Depuis sa rupture avec Bruna Marquezine, son amour de toujours, la star brésilienne n’a pas été aperçue au bras d’une autre demoiselle. Concentré sur ses objectifs avec le PSG, Ney’ ne s’est pas trop éparpillé en dehors des terrains contrairement aux autres saisons, où il avait souvent été blessé. Mais l’élimination prématurée en Ligue des Champions contre le Real Madrid lui a visiblement donné du temps… Et c’est désormais officiel : Neymar est en couple !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Une autre Bruna…

Heureux hasard, sa nouvelle copine s’appelle aussi… Bruna ! Brésilienne elle-aussi, Bruna Biancardi est une célèbre influenceuse.

C’est elle qui a officialisé leur relation, sur son compte Instagram. Photos, mots d’amour…

Bruna a sorti le grand jeu et enflamme littéralement la toile et les réseaux sociaux depuis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Plus de 4 millions de likes en quelques heures, la folie Neymar repart du plus belle. Mais qui est cette ravissante brune de 27 ans ? Comme nous le disions brièvement, c’est une influenceuse. Ceci pourrez vous intéresser : Kylian Mbappé ne continuera pas au PSG – pas pour tout l’argent du monde. Avec plus de 500 000 followers, elle menait une jolie carrière sur les réseaux sociaux et en tant que chef d’entreprise. Après des études de mode dans une école de Sao Paulo, elle a repris la marque de vêtement pour laquelle elle a travaillé durant plusieurs années, « Long Island ». Depuis l’officialisation de son union avec Neymar, c’est l’explosion de sa notoriété.

En témoigne, le cap du million d’abonnés qu’elle a franchi sur Instagram…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

A voir aussi : OM : Jorge Sampaoli met en garde Feyenoord avant le match retour L’OM a subi une défaite malheureuse contre Feyenoord lors du match aller…

Coup de foudre à Ibiza

Depuis quelques mois, il y avait des doutes autour de la relation entre Neymar et Bruna Biancardi. La demoiselle était régulièrement à Paris, souvent aux côtés du Brésilien du PSG. Et le nombre de photos évocatrices laissait de moins en moins de place au doute. Comment se sont-ils rencontrés ? A Ibiza, l’été dernier !

Un coup de foudre qui aurait eu lieu sur un Yacht loué par le Brésilien pour être avec ses amis et faire la fête.

Depuis, l’histoire ne cesse de devenir de plus en plus sérieuse. Bruna a rencontré les épouses des coéquipiers de Neymar et assume donc son statut de WAG. Elle a même participé à la fête organisée par la star auriverde pour le 10e titre de champion de France du PSG. L’histoire ne dit pas si Bruna a emménagé chez Neymar à Paris. Mais une chose est sûre, pour que ça dure, il va falloir réduire le nombre de kilomètres qui sépare la France du Brésil. C’est précisément la distance qui a causé la rupture de son histoire avec Bruna Marquezine, l’actrice brésilienne.

Lire aussi : Manchester United doit vendre Paul Pogba en janvier et enfin passer à autre chose Les trois dernières semaines ont servi à mettre en évidence ce que…