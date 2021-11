La presse française réagit à la performance d’Anthony Martial contre l’Ukraine

in

Il y a un an, Anthony Martial débutait pour la France après avoir vraiment mérité l’appel, après une solide saison 2020/21 pour Manchester United.

Il n’a pas saisi sa chance, ratant de nombreuses occasions et une sécheresse de buts internationaux depuis 2016 s’est poursuivie.

Cette semaine, Martial a eu la chance incroyable d’être appelé dans l’équipe de France, sans parler de commencer.

Martial a commencé hier soir pour la France à l’extérieur de l’Ukraine avec Kylian Mbappe blessé, Olivier Giroud indisponible et Karim Benzema sur le banc.

Glorieusement pour Martial, il a mis fin à sa sécheresse de buts internationaux de cinq ans en marquant lors du match nul 1-1, doublant ainsi son total des Bleus de un à deux.

De retour sur la bonne voie

Avant le match d’hier soir, Martial n’avait marqué qu’un seul but en 28 sélections, dont 14 départs. A voir aussi : FIFA 22 : Antoine Griezmann révèle sa sélection FIFA 22 Ultimate Team.

S’exprimant après le match, Martial a exprimé son soulagement. Il a confié à L’Equipe : “Ça fait longtemps que je n’ai pas marqué donc ça me fait beaucoup de bien.”

Cela lui fera aussi du bien à Manchester United. Il s’agissait de son premier but depuis un doublé lors de la victoire 9-0 contre Southampton début février.

C’est bien que la France soit celle qui a rétabli la forme de Martial, après s’être blessé en jouant pour eux en mars.

Mais ne vous emballez pas. Ce n’était pas une performance vintage de Martial, cela ne le dérangerait pas, il a son objectif.

Le but l’a sorti du pétrin

Martial avait joué un rôle dans le but de l’Ukraine quelques minutes plus tôt. Sur le même sujet : La Super Bugatti à 10 millions d’euros que Cristiano Ronaldo ajoutera à sa collection. Il a raté une occasion auparavant et l’équipe locale en a profité pour marquer à l’autre bout.

Martial s’est rattrapé peu de temps après, marquant à bout portant pour s’assurer que la France quitte Kiev avec un point.

La performance de l’attaquant de 25 ans n’a pas été entièrement convaincante, avec seulement 26 touches avant d’être remplacé à la 63e minute.

L’Equipe a écrit : “Martial, un match mitigé mais un but important”, ajoutant : “On ne peut pas dire que l’attaquant de Manchester United ait franchement convaincu”.

France TV Info a écrit : “Il lui reste quinze mois pour montrer bien plus et valider son billet pour la Coupe du monde 2022 où les Bleus, en difficulté dans leur groupe de qualification, espèrent défendre leur titre mondial.”

Le Parisien a noté que Martial était trop «isolé» à l’avant et «n’a pas abandonné» après des ratés antérieurs avant son but, saluant sa persévérance.

La France a encore un match à jouer, contre la Finlande mardi soir. Martial espère avoir fait assez pour conserver sa place.

Le fait de marquer aura augmenté sa confiance, et bien que le retour de Ronaldo signifie que United ne manque pas d’options offensives, un Martial renaissant serait le bienvenu à Old Trafford.

