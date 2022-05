La mère de Kylian Mbappé dément l’accord de prolongation du PSG. Une preuve de plus qu’il va partir?

Fayza Lamari a réagi sur les réseaux sociaux quelques minutes après que Le Parisien ait rapporté qu’un accord entre le joueur et le club de la capitale était “en vue”.

Kylian Mbappé, une prolongation au capital ?

Depuis plus d’un an, l’histoire de la prolongation ou du départ de Kylian Mbappé fait la une des gazettes parisiennes et des kiosques à journaux de Paris. Dans deux mois, à la fin de son contrat, l’attaquant ne sera plus associé au PSG, alors qu’il est désormais libre d’aller où bon lui semble en janvier.

Le Real Madrid attire l’attention sur lui avec un chéquier presque vide. Pas suffisant pour effrayer les financiers qataris qui ont accueilli le meilleur buteur (22) et le meilleur passeur du PSG (14) et son clan il y a quelques jours.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Lors de la réception de Bordeaux au Parc des Princes, peu après l’élimination en Ligue des Champions, des ultras du PSG ont déployé des banderoles avec un message sans équivoque à l’attention des dirigeants du club.

“Il est toujours dans un moment de réflexion, je pense qu’il réfléchit“, a expliqué samedi le directeur sportif Leonardo. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste”. Beaucoup de choses découlent de l’engagement de Mbappé, le taulier du PSG cette saison, avec un nouveau contrat. En termes d’image et de garanties sportives, le maintien de la star tricolore donnerait de la crédibilité au futur projet parisien, alors que Neymar et Messi ont été dans l’ombre du Français cette saison. D’un autre côté, son départ serait perçu comme un coup dur et pourrait accentuer la rupture avec les supporters.

La mère de Mbappé dément la nouvelle

Partira, ne partira pas ? Paris ou Madrid ? Les questions n’ont pas cessé depuis l’été dernier. Citant une “source très proche du dossier”, le quotidien Le Parisien (article pour les abonnés) a affirmé jeudi 5 mai qu’un “accord de principe” avait été trouvé entre le PSG et le clan de Kylian Mbappé pour la prolongation de son contrat.

Cependant, la mère du joueur, Fayza Lamari, a démenti sur Twitter tout accord quelques minutes après la publication de l’article.

“Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties”, a-t-elle modéré.

Une source au fait du dossier, contactée par l’AFP, a également minimisé les informations de presse et assuré qu’il y avait “toujours des discussions” entre les deux parties. Le contrat de Mbappé expire à la fin du mois de juin.

S’il n’est pas renouvelé, il quittera la capitale sans payer d’indemnité de transfert.

Le PSG quant à lui reste confiant

Selon Le Parisien, le PSG est persuadé d’avoir convaincu les confidents du champion du monde 2018 courtisé par le Real Madrid. “Si le dossier n’est pas encore bouclé, et il ne le sera que lorsque les deux parties auront paraphé le contrat, la décision est imminente”. Pour le PSG, Kylian Mbappé (…) sera prolongé au PSG”, écrit le journal.

Après avoir remporté le dixième titre de champion de France, l’attention du PSG se porte désormais sur la reconstruction sportive du club. Après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale craint le départ de son meilleur joueur. Ce dernier a été transféré de Monaco en 2017 pour 180 millions d’euros, ce qui en fait le deuxième transfert de joueur le plus cher de l’histoire.