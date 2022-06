La Juve doublée par le PSG dans le dossier Pogba ?

Paul Pogba, qui a quitté Manchester United par la petite porte en touchant une indemnité de départ, s’est fait beaucoup d’ennemis en Angleterre. Après un retour raté de 2016 jusqu’à aujourd’hui, les supporters mancuniens pointent son avidité et son manque de professionnalisme. Et, pourtant, cela n’empêche pas d’autres cadors européens, de vouloir à tout prix le signer lors du mercato estival, ce qui est le cas de la Juventus, et du PSG.

La Juventus en quête d’un grand milieu de terrain

En effet, la Juventus de Turin, ancien club du joueur plus connu sous le nom de la “Pioche”, chercherait à signer un renfort de haut niveau pour renforcer son milieu. Un temps intéressé par le Belge, Axel Witsel, également libre de tout contrat, le club italien attendait de voir Pogba ne pas prolonger, pour s’y intéresser.

🔄 #Mercato I La Juve se rapproche de Paul Pogba ! 👉 Une offre de 10 M€ par saison aurait été proposée.

👉 Rappelons que le français touche actuellement 15 M€. Pobga gagnerait autant que la nouvelle recrue Vlahovic. (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/NYxYzUCe1w — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) March 5, 2022

Son passage à Turin a été, sans doute, la meilleure période de la carrière du français. Son talent a explosé dans ce club et un retour pourrait lui faire le plus grand bien. En effet, un manque de confiance et une méforme physique ne lui permettent plus, depuis quelques saisons, de faire partie du gratin du football.

Personne ne doute de son talent, mais, des joueurs comme Kevin De Bruyne, ou Luka Modric, semblent à des années-lumière devant lui, en termes de niveau de jeu.

Ainsi, un retour à Turin serait la meilleure option pour lui, à l’instant présent, pour la suite de sa carrière. Le club italien, très intéressé, lui aussi, aurait formulé une offre de 8 millions d’euros par an, sans compter les bonus et la prime à la signature qui devrait être élevée. C’est bien en dessous de l’offre de prolongation de Man United qui proposait 400 000 euros par semaine.

Le PSG encore prêt à climatiser un rival ?

Cependant, alors que plusieurs médias affirmaient que le joueur allait signer à la Juve dans les jours à venir, un énorme retournement de situation pourrait avoir lieu. En effet, alors que le PSG est ultra présent dans le mercato européen, le club de la capitale pourrait dégoûter le club turinois.

Le joueur devait avoir un rendez-vous à Los Angeles pour finaliser les détails de son contrat, avec des dirigeants de la Juve. Cependant, la réalité serait tout autre, selon un informateur parisien qui avait déjà annoncé l’arrivée d’Hakimi, et la désillusion de Mbappé pour le Réal.

Selon lui, le rendez-vous de Paul Pogba, à Los Angeles, serait en fait une tentative de la Juventus, de convaincre le joueur de ne pas signer au PSG. Selon lui, encore, il devrait signer au PSG dès son retour de voyage aux États-Unis, à moins qu’un grand retournement de situation ait lieu, et que la Juve arrive à convaincre le joueur d’un retour en Italie.

Les informations restent, évidemment, à prendre avec d’énormes pincettes. Ainsi, l’informateur, même s’il a déjà annoncé quelques transferts par le passé, ne reste qu’un simple supporter du club. Mais, après avoir climatisé le Réal, ce serait un énorme coup si le PSG arrivait à signer Pogba sous le nez de la Juve.