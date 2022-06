La direction de l’OM va être renforcée par la venue d’un nouveau directeur du football

Marseille a présenté son nouveau directeur sportif, l’ancien gardien de but espagnol Andoni Zubizarreta. Le club français a ainsi complété sa nouvelle structure, dont l’entraîneur est Rudi Garcia.

« Son arrivée est le deuxième acte du projet depuis que nous avons repris le club il y a dix jours, son profil est idéal pour ce poste, c’est un manager brillant », a déclaré le président du club Jacques-Henri Eyraud.

Zubizarreta a occupé le même poste de 2010 à 2015 à Barcelone. Au cours de son mandat, il a fait venir de grandes recrues comme Neymar, Luis Suarez, Javier Mascherano, Jordi Alba, Ter Stegen, Rakitic, entre autres. Mais il a aussi connu des épisodes sombres comme les transferts ratés de Douglas et Vermaelen, et surtout, la sanction de l’équipe de Culé pour le transfert de joueurs mineurs.

Un nouveau poste à l’Olympique de Marseille

A l’Olympique de Marseille il y a un président, Pablo Longoria. Le directeur sportif, David Frio. Et l’entraîneur, Jorge Sampaoli. Dans les prochains jours, il devrait également y avoir un directeur du football. Comme le rapportent nos confrères de la presse italienne, mais aussi de la presse provençale, l’Olympique de Marseille est sur le point de nommer Javier Ribalta à ce poste. Une véritable nouveauté qui pourrait donner un nouveau visage à la direction de l’OM, qui s’est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. L’Espagnol de 41 ans a une bonne réputation dans le football européen. Il sera notamment chargé de l’aider à construire une équipe adaptée à la Ligue des champions. Une compétition que le club marseillais disputera l’année prochaine.

Ribalta, ancien de Milan, Juve et MU.

👉🏼Javier Ribalta serait très proche de rejoindre l’OM pour occuper le poste de directeur sportif. Il collaborera avec Pablo Longoria. L’espagnol a quitté Parme et est notamment passé par le Zenit, Manchester United ou la Juventus Turin. (@FabrizioRomano) #TeamOM pic.twitter.com/EfQcZYk64m — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 14, 2022

Javier Ribalta a une longue expérience dans le repérage des grands talents à l’AC Milan et à Manchester United. Il a également connu Pablo Longoria à la Juventus, où il était directeur du recrutement. Ribalta a récemment rejoint le Zenit St Petersburg en Russie avant de revenir en Italie avec Parme.

Le joueur né à Barcelone a déjà connu un grand succès.

Il a fait venir un certain Bruno Fernandes à Novara, alors que l’international portugais a excellé au Sporting puis à Manchester United. Il a également contribué à faire venir Alvaro Morata à la Juventus. Et ce n’est que le début. Son chef-d’œuvre était Paul Pogba, vendu aux Red Devils pour plus de 100 millions d’euros après un passage réussi à Manchester United. Ribalta a également joué un rôle clé dans l’arrivée de Kingsley Coman, pour lequel il a voyagé bien avant que Paratici ne le convainque de signer. Ainsi, l’Olympique de Marseille pourrait bénéficier de son expérience et de son réseau de contacts pour trouver certains joueurs. Selon la presse régionale, Javier Ribalta ne se retrouvera pas à l’OM qu’avec les pouvoirs d’un directeur sportif.

On dit donc qu’il porte davantage l’étiquette d’un patron de football. Et s’il était la meilleure addition du Mercato d’été à Marseille ?