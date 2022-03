L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables

in

Vicence et Bénévent s’affrontent aux Menti mardi soir dans le cadre de la manche de milieu de semaine valable pour la quinzième journée de Serie B. La victoire obtenue par le Strega contre un concurrent direct pour la promotion a efficacement chassé la crise qui avait également mis en cause le technicien de Caserte. Cependant, le déplacement à Vicence est un autre test important pour les Samnites car Brocchi’s Lane s’exprime enfin sur de bons niveaux. Passons en revue les raisons de l’intérêt pour ce challenge pour sélectionner les meilleures cotes pour parier et faire un pronostic sur Vicenza – Benevento.

Vicence – Bénévent : prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – 1 @ 3.35 – Lottomatica

Plus que dans le match remporté à Crotone, le Vicence a laissé entrevoir le véritable saut de qualité dans le match à domicile injustement perdu contre le fort Brescia. Voir l’article : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Lors du match contre Bénévent, les garçons de Brocchi ont l’opportunité de s’imposer pour la première fois cette saison devant leurs fans, mais il faudra un match prudent et concret.

Prédiction Under / Over 2.5 – Under @ 1.80 – Goldbet

Tous les matchs joués à l’extérieur de Bénévent se sont terminés avec moins de 3 buts marqués, et un discours très similaire peut être fait pour les matchs à domicile joués par Vicence. Sur le même sujet : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. Ce sera un défi au nom du contrôle et de la tactique, même si Lanerossi doit faire un butin complet.

Prédiction Gol / Aucun but – Gol @ 1.68 – Eurobet

Quand c’est le jour, Bénévent parvient à marquer très facilement, notamment lors des matches à domicile. En fait, il n’y a plus que 6 marquages ​​samnites et les hommes de Caserte voudront retoucher ce nombre. A voir aussi : Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat. Vicenza a marqué lors des 2 dernières apparitions à domicile, confirmant les améliorations observées le mois dernier.

Les actions de Vicence – Bénévent

Bénévent favorisée par la cote des bookmakers d’autant plus après la victoire éclatante de la Strega sur la Reggina.

Vicence – Bénévent : formations probables et actualités

Vicence : Bruscagin, défenseur de Lanerossi, revient sur le match contre Bénévent : “Maintenant, les matches sont tous importants, rechargeons nos batteries et essayons de récupérer notre énergie pour mieux affronter un match très délicat. Si nous sommes ceux vus contre Brescia et Crotone, nous pourrons avoir notre mot à dire à chaque match”.

Bénévent : A Caserta s’est empressé de commenter le succès de la manche contre Reggina : « L’équipe a fait un grand match à tous points de vue, certainement le meilleur match de l’année au moment le plus difficile du championnat. Je suis content de la belle performance, mais en même temps – conclut l’entraîneur – nous pensons déjà au match à l’extérieur à Vicence car ce ne sera pas du tout facile”.

Formation probable de Vicence

(4-2-3-1) : grand ; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Grenouille, Zonta ; Di Pardo, Proia, Giacomelli ; Diaw. Entraîneur : Brocchi.

Formation probable Bénévent

(4-2-3-1) : Paléari ; Letizia, Vogliacco, Barba, Brignola ; Acampora, Viviani; Sau, Ionita, Improta; Lapadule. Berger : Caserte