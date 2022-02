Kylian Mbappé sur la victoire contre Leipzig : “Chaque match est difficile en Ligue des champions.”

S’adressant à Canal+ après la victoire 3-2 de son équipe sur Leipzig ce soir, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a souligné la difficulté posée par les adversaires de ce soir, soulignant que les performances de son équipe avaient des points positifs et négatifs à en tirer.

Ses propos retranscrits dans L’Équipe, l’attaquant français a également commenté la situation des penaltys dans le match, alors que Lionel Messi a marqué le premier du PSG ce soir pour égaliser avant que Mbappé n’en rate un deuxième en fin de match.

« Chaque match est difficile en Ligue des champions. On est à domicile et devant nos supporters, on a gagné et on est en tête du groupe, c’est ce qui compte. Nous n’avons pas eu de mauvais match non plus, je pense qu’il y avait de bons aspects, d’autres pas autant peut-être, mais quand vous affrontez de bonnes équipes, il y a toujours des choses qui ne se passent pas aussi bien. Je ne dirais pas que nous avons eu de la chance, non. Vous créez votre propre chance, il n’y a rien de tel dans ce genre de jeu.

« Nous avons eu des passages où nous étions assis dans leur moitié, où nous avons réussi à combiner et à être dangereux, nous leur causons des problèmes. Nous aurions peut-être eu des points faibles un peu trop faibles, mais je ne pense pas que nous ayons eu de la chance.

“[Sur les tirs au but] C’est normal [que j’ai laissé Messi prendre le premier], c’est une question de respect. C’est le meilleur joueur du monde, c’est un privilège qu’il joue avec nous, je l’ai toujours dit. S’il y a un penalty, c’est lui qui le prend, point final. Sur le second, il m’a dit “prends-le”, c’était à la fin, il me l’a donné et je l’ai pris.