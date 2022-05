Kylian Mbappé bien parti pour rester au PSG ? Et pour longtemps !

in

Le feuilleton Mbappé dure depuis des mois, voire bientôt des années, mais l’international français porte aujourd’hui encore le maillot du PSG. Mais, en cette fin mai, on pourrait enfin voir le bout du tunnel. Plusieurs sources crédibles ont avancé que le choix du joueur allait très prochainement être dévoilé. Certains parlent de samedi, d’autres du lendemain, après avoir joué le dernier match de la saison.

Une annonce attendue ce week-end

Kylian Mbappé, c’est bien parti pour durer au PSG ?

Comme plusieurs médias l’ont annoncé hier soir, Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision dans les jours qui suivent, et, plus précisément, ce week-end.

« On attend sa décision » Alors que Kylian Mbappé devrait communiquer son choix entre une prolongation au PSG ou un départ au Real Madrid ce week-end, sa mère Fayza Lamari a laissé entendre que l’attaquant français n’avait pas encore tranché https://t.co/lkGzBrRwaA pic.twitter.com/DYi5WtP0ru — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 20, 2022

Le joueur devrait faire une intervention dans l’émission Téléfoot, pour s’exprimer sur le choix de son avenir pour la saison prochaine. Cela pourrait être samedi, avant le match contre Metz qui signera la fin de saison ou le lendemain, dimanche. Cela semble être un détail, mais si l’annonce se fait dimanche plutôt que samedi, ce serait un signe de prolongation.

En effet, les joueurs qui partent de leur club, après y être resté plusieurs années, officialisent toujours leur départ avant leur dernier match, pour recevoir un hommage de la part des supporters, ainsi que pour les remercier et les saluer.

Alors, si Mbappé devait rejoindre Madrid, il le ferait savoir samedi, voire peut-être aujourd’hui, afin de faire ses adieux au Parc des princes.

Mais, si l’on se fie aux médias et journalistes, le joueur devrait faire son annonce le dimanche. Est-ce un signe que le joueur compte prolonger avec le club de la capitale ?

La tendance aurait fortement penché vers une prolongation.

C’est une énorme bombe en vue que plus personne ne pensait possible. Les sources se multiplient d’heure en heure et la tendance est la même de partout. Qu’il s’agisse des Espagnols, comme des Français, tout le monde pressent une prolongation imminente du joueur au club parisien.

Alors que tout semblait réglé avec le Real Madrid, avec une prime à la signature avoisinant les 100 millions d’euros, le joueur devrait rester au PSG pour une, ou plusieurs saisons encore. Les détails du contrat, qu’il n’a d’ailleurs pas encore signé, n’ont pas fuité.

Je voulais juste vous dire, si Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, il ne faudra vraiment pas oublier de remercier Achraf Hakimi. pic.twitter.com/5wFIHXyM6p — Mookie (@MookieBarbu) May 20, 2022

De plus, même les Espagnols affirment que le Real Madrid a perdu la bataille, et qu’il verra, encore une fois, son joueur tant promis lui échapper. Le natif de Bondy, qui était tout au long de la saison, orienté vers un départ quasi acté pour Madrid, aurait revu sa position lors des derniers jours.

Ce n’est plus qu’une question de jours, voire d’heures, pour que l’on sache enfin dans quel club jouera l’actuel numéro 7 du club parisien.

Le changement de tendance spectaculaire qui serait en train de se produire était inattendu et est presque un miracle pour les supporters parisiens.

La probabilité de voir le joueur signer au Réal, n’est pas nulle, puisqu’il n’a encore rien signé avec aucun des deux clubs, mais, cela serait une grande surprise s’il rejoignait la capitale espagnole. Ce feuilleton pourrait bien être l’un des plus médiatisés de l’histoire du football.