Kylian Mbappé aurait fait son choix concernant son avenir ?

in

Alors que plusieurs joueurs de renom, officialisent tour à tour leur départ de leur club respectif, l’attention générale se resserre sur le cas Mbappé. En effet, depuis quelques mois, si ce n’est plus d’un an, les médias sportifs le voient au Real Madrid. Après avoir tenté de quitter le club de la capitale l’été dernier, l’attaquant français a fait des révélations qui ont fait grand bruit à travers l’Europe.

Soirée des trophées UNFP

Hier soir, a eu lieu la soirée des remises de trophées organisés par l’UNFP, diffusée en clair sur la chaîne sportive, l’Équipe. Cet évènement, créé en 1987, récompense plusieurs joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 (masculins et féminins).

Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison. Merci ❤️🏆🥇 @UNFP pic.twitter.com/LTweeLdrWk — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 15, 2022

Plusieurs rumeurs couraient, les jours précédant la remise des trophées, concernant les possibles déclarations de Mbappé. Certains espéraient même le voir annoncer son choix. Cependant, la grande majorité voulaient voir s’il allait remporter le trophée de meilleur joueur de la saison pour la troisième fois consécutive, ce qui n’avait encore jamais été réalisé par un joueur dans l’élite. Et, sans surprises, il le reçut et ajouta un nouveau record à sa jeune carrière.

Lors de la remise du trophée, les présentateurs, qui avaient déjà posé des questions osées à d’autres joueurs concernant leur avenir, n’ont pas fait d’exception pour la star du PSG. Avant même de visionner les buts du français, la question sur son choix a été posée.

Le natif de Bondy a ainsi rétorqué “Mon choix est quasiment fait. Il reste quelques détails à régler, mais c’est presque terminé.”. Par la suite, après la soirée, il révéla que son annonce sera faite bien avant le rassemblement des bleus, qui aura lieu le 28 mai. On peut donc s’attendre à avoir l’information dans les sept prochains jours.

Les Espagnols semblent très confiants

Ces quelques mots ont très vite fait le tour de la presse sportive européenne, et notamment en Espagne, chez les principaux intéressés. Les Espagnols, et plus précisément, les Madrilènes, ont interprété les déclarations du français, comme une officialisation de son arrivée.

À la suite de son passage à Madrid, accompagné de son compère Achraf Hakimi, certains voyaient sa présence dans la capitale espagnole, comme un signe. D’ailleurs, quelques détails sur son potentiel contrat auraient fuité :

Contrat de 5 ans

Prime à la signature de 100 millions d’euros

Salaire annuel net de 25 millions d’euros

Son séjour à Madrid n’avait, d’ailleurs, rien à voir avec son avenir et était de simples minivacances passées avec son meilleur ami au sien du vestiaire, Hakimi. Cependant, cette venue aurait pu être comme une première visite pour mieux connaître la ville en vue d’une arrivée imminente.

Alors qu’il compte se rendre à Doha avec les autres joueurs du PSG pour une campagne du club, les Parisiens espèrent le voir prolonger. Or, en Espagne, les Madrilènes le voient déjà signer à Madrid. Son arrivée et sa présentation au Santiago-Bernabéu ne font plus aucun doute dans leur esprit.

Le cas Mbappé touche à sa fin, après plusieurs mois de feuilletons hebdomadaires à répétition. Nous serons sûrement définitivement fixés la semaine prochaine.