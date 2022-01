Karim Benzema s’améliore au Real Madrid et prétend être le meilleur au monde

La balle est tombée du ciel nocturne à l’endroit où Karim Benzema était apparu, à nouveau non détecté, entre Martin Valjent et Brian Olivan. Alors qu’il tombait de haut, il l’a contrôlé, a couru d’un côté et, du pied droit, a marqué son deuxième but de la soirée, le ballon prenant une déviation sur son chemin dans le filet de Majorque. Quelques minutes plus tard, l’homme qu’on ne peut jamais enlever a été enlevé, retiré à une standing ovation, l’appréciation unanime désormais.

Rien de tout cela n’aurait été particulièrement inhabituel, sauf que Benzema avait contrôlé cette balle qui tombait avec son dos. Il y a une photo soignée du moment où il l’a attrapé, les bras tendus, la balle planant juste au-dessus de son épaule gauche, les yeux écarquillés comme si elle la guidait d’un regard, la soumettant à sa volonté comme un maître Jedi. Cela ressemble à un tour de magie. Ce que c’est peut-être.

Cette photo dans @elpais_deportes 👌 Comme un tour de magie. pic.twitter.com/zQ9WG5phZF

C’est peut-être une astuce, de toute façon. Ce n’est peut-être pas tout à fait réel. Après la victoire 6-1 du Real Madrid sur Majorque mercredi soir, Benzema n’a pas parlé. Les coéquipiers l’ont fait mais ils ne savaient pas ou n’ont pas répondu à la question que tout le monde se posait : Voulait-il dire cela ? Quand c’est arrivé, il y avait eu une sorte de hoquet collectif, un “oooh” tout autour du stade. “Qu’est-ce que…?” « Est-ce qu’il vient juste de… ? Est-ce qu’il vient vraiment de l’abattre et de dépasser deux défenseurs avec son… dos ? »

Alors qu’il s’enfonçait, dans les tribunes du Santiago Bernabeu, tout le monde voulait une rediffusion pour répondre à la même question – et pourtant, quand on y pense, il n’y a pas de rediffusion comme l’œil de l’esprit, l’imagination, rien de plus significatif que le moment. Mieux vaut suspendre l’incrédulité. Vous ne vous souvenez pas tant de ce qui s’est passé que de ce que vous avez ressenti. Si Benzema ne le pensait pas, cela signifierait-il moins ? Eh bien, oui, ce serait probablement le cas. Peut-être. Ou peut être pas. Mieux vaut juste croire qu’il l’a fait.

Et c’est la chose : vous pourriez le croire.

La photo suggère qu’il pourrait avoir, vous savez, le geste d’un homme lui fournissant un endroit pour atterrir. D’ailleurs, qu’ils ont même demandé a dit quelque chose. Qu’ils ne l’ont pas simplement rejeté. Que ce n’était pas considéré comme un coup de chance scandaleux. Avec d’autres, ça l’aurait été. Pas avec Benzema. Vous pouviez le croire, notamment parce que vous ne pouviez pas toujours croire toutes ces autres choses qu’il faisait, mais vous avez vite vu.

“C’est le meilleur attaquant du monde”, a déclaré Carlo Ancelotti mercredi soir.

Ce n’est pas vraiment quelque chose qu’Ancelotti a dit la dernière fois qu’il était à Madrid, en 2015. Ni, en vérité, personne d’autre. Il se peut bien qu’ils ne le fassent toujours pas, alors qu’ils devraient peut-être le faire. À l’époque, il avait Cristiano Ronaldo après tout – et il l’était. En partie parce qu’il avait Benzema derrière lui. Dire que quelque chose ne suffit plus, estime Ancelotti.

“L’appeler attaquant, c’est comme si cela s’arrêtait pour moi”, avait récemment insisté l’entraîneur madrilène. “C’est un joueur très complet. Il est plus complet qu’il ne l’était il y a cinq ans.”

Il a le droit de l’être, de toute façon. Et les tangibles sont aussi dans son équipe maintenant. L’animateur est devenu le finisseur. Ce qui ne veut pas dire qu’il a cessé d’être le facilitateur. Le tout, vraiment : regardez-le de près et il est surprenant de voir combien de mouvements ne se terminent pas seulement avec lui mais commencent aussi avec lui. Si souvent, ses courses font les passes. Si souvent, ses passes font les courses. Il dit aux autres où aller, avec ses pieds, chaque toucher impeccable. C’est bien le footballeur.

Il y avait toujours quelque chose de ça, bien sûr. Et à écouter Benzema, vous concluriez que, loin de changer, le football a – comme s’il y a eu un réveil collectif, une reconnaissance à laquelle tout le monde a résisté plutôt qu’à quelque chose qu’il n’avait pas encore gagné. Il a beaucoup parlé de la façon dont les gens, y compris son père, apprennent à “comprendre” son jeu. Il a dit qu’il joue pour ceux qui « connaissent » le jeu, les connaisseurs aux palais raffinés.

Jorge Valdano, disons. Il n’y a pas si longtemps, il racontait qu’il avait lu l’histoire d’un fermier qui prenait un puma pour un chat plus petit.

“Le puma est maigre parce que le fermier lui a donné du lait”, a écrit l’ancien international argentin. “Comme cela s’est produit avec Benzema lorsqu’ils ont confondu son style avec la preuve d’un homme qui s’en moquait, sa capacité à appliquer des pauses avec paresse, ses passes décisives avec un manque d’ambition. Personne n’a reconnu leur erreur: en fait, ils avaient tendance à pense que c’est Benzema qui a changé, comme si sa classe n’était pas quelque chose avec laquelle il était né.”

Il a toujours été bon, d’accord. L’ancien vainqueur du Ballon d’Or Jean-Pierre Papin a dit un jour : “Il a la puissance de Ronaldo, la vitesse de Ronaldinho, la classe de [Thierry] Henry, l’instinct de [David] Trezeguet.” Benzema avait alors 19 ans ; il a 33 ans maintenant. Mais s’il a toujours été un grand joueur, différent aussi, il n’est pas vrai qu’il a toujours été ce joueur – un rappel opportun que le football, comme on dit, se joue dans la tête même si le ballon est joué par les pieds – que tout le monde joue dans un contexte.

Benzema crée ce contexte, le construit. Et ça a changé, qui en dit long sur lui mais qui ne devrait pas se contenter de dire que ça, qu’il est le même que jamais. Et maintenant, les choses sont différentes. Maintenant, il va mieux. Ouais, maintenant peut-être que nous le sommes aussi.

“Il est le meilleur”, a déclaré son manager, mais il est rare que quelqu’un d’autre le fasse. Ou l’a fait, du moins. Pendant longtemps, Benzema n’est pas vraiment apparu dans les conversations sur les meilleurs attaquants du monde. Six ans loin de l’équipe de France n’aident pas, encore plus d’années aux côtés de Ronaldo non plus. Et réfléchissez un instant à ce que cela signifie pour un joueur qui peut faire ceci d’avoir fait cela. Il a marqué 30, 27 et 30 au cours des trois saisons depuis le départ de Ronaldo. En partie parce qu’il a dû le faire.

Il y a des moments aussi, et c’est le sien : huit buts, sept passes décisives. C’est 15 des 23 buts du Real Madrid cette saison. Personne dans les cinq meilleures ligues européennes n’a marqué plus. Personne dans ces ligues n’a aidé plus. En 2021, seul Robert Lewandowski a été directement impliqué dans autant de buts – 23 buts, 11 passes décisives pour Benzema ; 31 buts, trois passes décisives pour le Polonais.

Il y a aussi quelque chose de cumulatif, une construction de cas, ce que les cas sont censés faire. Cet été, à 33 ans, Benzema a tranquillement renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2023. Deux réflexions ici : qui tient si longtemps à Madrid ? Et : vous souvenez-vous d’une seule rumeur sur son départ, d’un seul moment de levier ? C’était sa place. C’est à lui maintenant, responsabilité et récompense. Cette semaine, il a marqué son 200e but en championnat pour Madrid. Il en a 287 au total. Alfredo Di Stefano en a 308.