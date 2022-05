Karim BENZEMA En route vers le ballon d’or

Karim Benzema (34 ans, 10 matchs et 14 buts en LCD cette saison) ne manque jamais d’impressionner, et surtout il est décisif.

LDC : Benzema en passe d’entrer dans l’histoire

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a inscrit un doublé mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City (3-4). Il devance l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski (13), au classement de la Ligue des champions avec ses 13 et 14 buts cette saison.

Avec six buts d’avance sur Mohamed Salah (huit buts) de Liverpool, qui est désormais son seul rival, l’ancien Lyonnais semble bien parti pour devenir le meilleur buteur de la saison 2021-2022.

Avant la finale, qui mérite le Ballon d’Or ? 🔁 pour Sadio Mané

❤️ pour Karim Benzema pic.twitter.com/vGiuP7adGG — All Foot (@_AllFoot) May 27, 2022

Pour KB9, il s’agira d’un exploit historique,

car aucun joueur français n’a réussi un tel exploit depuis l’introduction de la nouvelle formule en 1992. Le prodige du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, était deuxième l’an dernier avec huit buts, derrière le phénomène du Borussia Dortmund, Erling Håland (10 buts).

Real : Benzema, inédit depuis CR7 !

Karim Benzema L’attaquant du Real Madrid est dans la meilleure forme de sa vie et a marqué deux buts lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City (3:4).

Il s’agit des 40e et 41e buts de l’ancien Lyonnais, toutes compétitions confondues, cette saison. Selon les statistiques d’Opta, il est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo en 2017-2018 (44 buts) à atteindre la barre des 40 buts à la Casa Blanca en une seule saison. Le Français est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo lors de la saison 2017-2018 à atteindre la barre des 40 buts en une seule saison, selon Opta.

Ballon d’Or : Nasri et la concurrence pour KB9

Karim Benzema, lauréat du Ballon d’Or ? L’attaquant du Real Madrid a terminé troisième l’année dernière et est le favori pour la prochaine édition, qui oublie l’année civile et récompense le meilleur joueur de la saison en cours. Mais attention à la concurrence ! Kevin De Bruyne et Sadio Mané, les buteurs de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre Manchester City et Liverpool, auront aussi leur mot à dire, selon Samir Nasri.

Le but de Benzema refusé, 0-0 à la mi-temps entre Liverpool et le Real Madrid Suivez notre direct > https://t.co/S8uq9v7K05 #LIVRMA pic.twitter.com/7MdHSIk1yZ — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 28, 2022

“Je pense que De Bruyne et Mané sont les principaux candidats de Benzema pour le Ballon d’Or. À mon avis, Mané est le plus grand prétendant au Ballon d’Or. Mané a déjà remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, qualifié son pays pour la Coupe du monde et pourrait réaliser un quadruplé historique avec Liverpool. Kylian Mbappé ? Il a manqué les 16e de finale de la Ligue des champions…. Même s’il est exceptionnel et qu’il maintient la cohésion de Paris, je ne pense pas qu’il sera dans la course”, a déclaré l’ancien milieu offensif de Marseille sur Canal+.

Benzema ne pense pas au Ballon d’Or

Le Français est dans la meilleure forme de sa vie, mais il n’a pas l’intention de s’emballer pour le Ballon d’Or.

“Franchement, je pense surtout à gagner la Liga et la Ligue des Champions, je ne pense pas au Ballon d’Or. Je me concentre sur les trophées collectifs, et après on verra. Entre le Ballon d’Or et la Ligue des Champions ? La Ligue des Champions direct” a déclaré l’international français à Canal +.

Grâce à ses performances, l’ancien joueur de Lyon est logiquement le favori pour cette récompense individuelle.