Kamara quitte l’OM pour…. Aston Villa ?

L’Olympique de Marseille, après avoir connu quelques points noirs en cours de saison, a finalement été récompensé en championnat, ce samedi 21 mai. Le club phocéen a, en effet, terminé second au classement du championnat, après un scénario incroyable à Lens. Si les hommes de Jorge Sampaoli ont globalement fait une saison réussie, c’est en partie grâce à Boubacar Kamara.

Une saison pleine pour le français

En effet, cette saison, le joueur français a montré un niveau de jeu très élevé pour son jeune âge, et n’a que très rarement déçu. Déjà convoité l’année dernière, après une saison pourtant réussie, il avait décidé de rester et a encore fait mieux cette année.

À seulement 22 ans, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans les plans de Sampaoli, et, aux côtés de Saliba, a réussi à amener son équipe juste derrière le PSG en championnat. Des statistiques impressionnantes viennent confirmer cela :

91 % de passes réussies

Plus de fautes subies que de fautes concédées

6 cartons jaunes pour 34 matchs joués

Cette saison, le joueur a été une force tranquille qui a su, malgré son jeune âge, évité énormément de situations de buts, en proposant, en plus, des sorties de balle très intéressantes.

Cela n’a pas échappé aux clubs européens, qui se sont vite intéressés à lui. D’ailleurs, sa carrière en club n’a pas été la seule à changer. Didier Deschamps, sélectionneur des bleus, a décidé de l’appeler en Équipe de France, pour la première fois, lors du rassemblement pour la ligue des nations. Cela pourrait être pour l’empêcher de choisir le Sénégal, avec qui il était en discussions, lui qui est binational, mais cela récompense aussi et surtout son excellent niveau en club cette saison.

Un choix qui fait parler

Concernant sa situation en club, nous savions depuis quelque temps que l’international français, allait quitter l’OM à l’issue de la saison. La grande inconnue était cependant, sa prochaine destination.

Suite à son énorme saison, des clubs tels que l’Atletico Madrid et Aston Villa s’étaient positionnés sur son dossier, pour le signer en cette fin de saison. D’ailleurs, depuis quelques jours, plusieurs médias s’accordaient pour annoncer le joueur dans le club de Griezmann et Lemar.

En rejoignant les hommes de Diego Simeone, il aurait retrouvé quelques Français, et aurait pu vite s’habituer au système de jeu qui prône l’utilisation excessive de la défense, et des contre-attaques.

Cependant, alors qu’il avait un temps été en très bonnes discussions avec Steven Gerrard, il a finalement choisi de signer à Aston Villa. Cela peut être un choix étonnant, quand il avait l’occasion de jouer pour un club plus compétitif, avec des Français, qui était, en plus, prêt à lui offrir un salaire plus important.

On peut se demander pour quelles raisons il a décidé de ne pas rejoindre Madrid. Cela peut être un choix de carrière, pour être assuré d’avoir du temps de jeu. En effet, il serait plus facile d’être titulaire indiscutable à Aston Villa qu’à l’Atletico. Et, vu son jeune âge, il a forcément besoin d’énormément jouer pour progresser et apprendre.