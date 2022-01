Juventus vs UC Sampdoria : cotes, pronostic et conseils pour votre paris

in

La Juventus et la Sampdoria s’affronteront le mercredi 18 janvier à 21h00 dans un match valable pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Juventus – Sampdoria.

Cotes et astuces de pronostic Juventus – Sampdoria

Juventus – Sampdoria Prédiction 1X2 : Juventus @ 1.40 – Eurobet

C’est au tour de la Juventus d’affronter le premier tour à élimination directe de la Coupe d’Italie, contre une équipe avec laquelle le score à lui seul a des résultats positifs, considérant que lors des 5 derniers matchs entre les Bianconeri et la Sampdoria, la Juventus a remporté les 5 matchs. La Juve est en effet favorite pour le passage de la manche et pour la victoire dans les 90 minutes. Nous vous rappelons que les cotes que nous recommandons pour ce match, comme toutes les autres cotes que vous pariez sur les différents bookmakers dans les matchs de la Coppa Italia, ne sont valables que pendant 90 minutes, en cas de prolongation vous pouvez toujours parier avec un nouveau pari. La Juve gagnante dans ce cas coté à 1,40 sur Eurobet.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,60 – Lottomatica

Le Plus de 2,5 pour ce match, selon nos experts très probable, est coté à 1,60, une cote moyenne et beaucoup jouée par différents parieurs. A voir aussi : PSG – Angers SCO : Prédiction et formations probables. Même si la Juve est désormais connue pour ses victoires avec un écart de 1-0, c’est un match qui peut cacher de nombreux écueils.

Prédiction But / Pas de but : Goal @ 1,83 – Goldbet

Même si la Sampdoria n’a pas un super score face à la Juventus au vu des précédents, avec un Gabbiadini en grande forme et un Candreva qui semble disputer une de ses meilleures saisons, on pense que les deux peuvent marquer. Aucun doute sur la Juventus. Voir l’article : Linares Deportivo – Barcelone : ​​Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Si vous pensez comme nous, misez sur le Goal donné à 1,83 sur Goldbet.

La meilleure cote pour le match Juventus – Sampdoria

La cote 1X2 sur le pronostic Juventus – Sampdoria

Les cotes de ce match sont fournies par Bet365 : A voir aussi : Arsenal – Sunderland AFC : Prédiction, cotes et formations probables.

La cote Double Chance sur le pronostic Juventus – Sampdoria

Les cotes pour ce match sont fournies par Sisal :

Cote Nombre de buts sur le pronostic Juventus – Sampdoria

Les cotes pour ce match sont fournies par Eurobet :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Le dernier match joué par les deux équipes, le résultat Juventus – Sampdoria

Le dernier match disputé entre la Juventus et la Sampdoria était en championnat le 26 septembre 2021, au stade Allianz, un match qui s’est terminé 3-2 pour les bianconeri

Résultat Juventus – Sampdoria : 3-2

Buteurs : Dybala, Bonucci, Locatelli, Yoshida, Candreva.