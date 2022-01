Juventus – Udinese : pronostics, cotes et astuces

Après la victoire 3-4 à Rome, la Juventus s’apprête à remporter trois points également lors du match du samedi 15 janvier à 20h45. La prédiction relative Juventus – Udinese considère une victoire de la Juventus comme le résultat le plus probable mais, si vous voulez connaître les meilleurs conseils de paris, vous pouvez continuer à lire cet article.

Juventus – Pronostic Udinese, cotes et résultats possibles

Juventus – Prédiction Udinese 1 × 2: Juventus @ 1,35 – Goldbet

Entre les nuls et les victoires, la Juventus d’Allegri n’a pas perdu en Serie A depuis sept matchs consécutifs et a récemment réussi à se hisser à la cinquième position en battant la Roma de Mourinho. Avec ses 11 victoires au total, la Juve devance clairement l’Udinese, actuellement à la quatorzième place avec seulement quatre victoires. A voir aussi : Leicester City – Tottenham : prédiction, cotes et formations probables. Un succès de la Juve est donné à 1,35 sur Goldbet.

Pronostic – Scores à domicile en première mi-temps – Oui @ 1,55 – Lottomatica

Lors de son dernier match direct avec l’Udinese, la Juventus avait réussi à marquer deux buts avant la mi-temps et même lors de quatre de ses 5 derniers matchs de Serie A, elle a toujours marqué un but en première mi-temps. Lire aussi : L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables. Cette éventualité dans le match du samedi 15 janvier est cotée à 1,55.

Pronostic – La Juve marque le premier but – Oui @ 1,33 – Eurobet

La défense de la Juventus ne compte que 21 buts en 21 matchs joués et pour cette raison, elle s’avère être l’une des plus solides de la ligue. Voir l’article : Ajax – Sporting Lisbonne SCP : pronostic et formations probables. L’Udinese, en revanche, a encaissé 34 buts au total et les chances d’un premier but de la Juventus, comme lors du dernier match direct, sont élevées.

Cotes Juventus – Udinese

1 × 2 cotes de paris

Si la Juventus veut menacer la quatrième place de l’Atalanta, elle doit essayer de remporter le match de samedi contre l’Udinese. Ci-dessous, nous avons résumé les chances sur les trois résultats finaux possibles :

Cotes But / NoGoal

Bien que la défense de la Juventus soit solide, elle est loin d’être impénétrable, comme on l’a vu lors des deux derniers matchs de Serie A. Voici les cotes sur les paris GG / NG

Cotes totales de buts marqués

Allons maintenant voir les cotes données par Lottomatica aux paris Moins / Plus de 2,5 :

Toutes les cotes précédentes sont sujettes à changement avant le match.

Dernier résultat Juventus – Udinese : un nul

Lors du match aller de cette saison de Serie A, la Juventus et l’Udinese avaient obtenu un nul 2-2 qui a certainement satisfait les Frioulans. La Juventus d’Allegri avait réussi à prendre l’avantage par 0-2 en première mi-temps grâce à des buts de Dybala et Cuadrado, mais en seconde période, également grâce à un penalty de Pereyra, les Frioulans ont réussi à récupérer. Le match s’était donc terminé à 2-2.

Résultat Udinese – Juventus : 2-2

Buteurs : Dybala, Cuadrado, Pereyra, Deulofeu