Info mercato au Réal Madrid

La priorité défensive du Real Madrid, Antonio Rüdiger, devrait rejoindre les Merengues cet été.

Antonio Rüdiger va signer au Real Madrid

Selon les informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, tout est réglé entre le Real Madrid et Antonio Rüdiger et il ne ferait aucun doute que l’international allemand rejoindrait volontairement la Casa Blanca à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain.

Real Madrid : le contrat de Marcelo est-il enfin prolongé ?

« Si mon histoire au Real s’arrête là ?

J’espère que non ! Je ne veux pas que ça s’arrête là. Je veux rester ici toute ma vie, jusqu’à mes 50 ans. Plus sérieusement, je ne sais pas ce qui va se passer… Je suis très heureux de jouer dans la meilleure équipe du monde.

Je viens de dépasser une légende du madridisme comme Don Paco Gento. Je suis le joueur le plus titré de l’histoire du meilleur club du monde et cela n’a pas de prix. Que je reste, que je ne reste pas… Moi, je veux rester, que ce soit clair ». C’est ce qu’a déclaré Marcelo, qui a remporté samedi son 24e trophée avec les Merengues, a été cité dans El Chiringuito.

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo*, le Real Madrid envisage sérieusement de prolonger le contrat du capitaine, qui expire en juin.

Le joueur de 33 ans, qui est déjà sur le point de devenir le joueur le moins bien payé du club, pourrait enfin réaliser son souhait. Le joueur de 33 ans, déjà sur le point de devenir le joueur le moins bien payé du club, pourrait enfin voir son vœu exaucé. Une opportunité que la Maison Blanche compte bien saisir. La réponse viendra dans les prochaines semaines….

Le Real Madrid pourrait vendre Casemiro !

Sur le terrain, son statut de titulaire est indéniable. A 30 ans, Casemiro est, avec Luka Modric et Toni Kroos, l’un des trois patrons du milieu de terrain. Carlo Ancelotti se réjouit de pouvoir compter sur le Brésilien lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City (le joueur a manqué le match aller en raison d’une blessure).

UOL Esporte** rapporte cependant que l’ancien joueur de São Paulo pourrait être poussé vers la sortie. C’est surprenant, surtout quand on sait que Casemiro a prolongé son contrat jusqu’en 2025 il y a presque un an. Mais les médias brésiliens assurent que la Casa Blanca serait désormais prête à envisager un départ en cas d’offre intéressante.

Casemiro sacrifié ?

La raison de ce revirement est l’obsession du Real Madrid d’apporter du sang neuf à un milieu de terrain dont les trois chefs ont 30 (Casemiro), 36 (Modric) et 32 (Kroos) ans. Eduardo Camavinga a été recruté dans ce sens l’année dernière et la volonté de recruter le Monégasque Aurélien Tchouameni confirme cette tendance. UOL ajoute que le profil de l’ancien joueur de Lyon Bruno Guimaraes (Newcastle) est également intéressant.

Mais pourquoi vouloir vendre Casemiro et prolonger un Modric plus âgé ?

Tout simplement parce que le Brésilien peut toujours rapporter un beau chèque et ainsi aider à financer l’arrivée de son remplaçant. Selon UOL, le transfert de Casemiro pourrait rapporter environ 50 millions d’euros, et la Juventus et le Paris Saint-Germain font partie des acheteurs régulièrement cités. À suivre.

