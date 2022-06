INFO Média Foot : Zidane au PSG, ça devient très chaud !

Le PSG n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Zinedine Zidane. Selon nos infos, les dirigeants qataris œuvrent dans le secret pour convaincre le Français de venir à Paris. Et les derniers échos en interne sont positifs…

Et si le PSG était en train de réaliser le plus grand exploit de son histoire avec les Qataris ? Plus fort, encore, que de convaincre Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Plus fort que de dépenser 400 millions d’euros à l’été 2017. Plus fort que de convaincre Kylian Mbappé de rester, lui qui avait déjà un pied au Real Madrid. Avec Zinedine Zidane, le PSG est peut-être bien sur le point de frapper un très, très, très grand coup. Selon nos infos, le dossier n’est pas du tout refermé. Les Qataris œuvrent en secret pour tenter de convaincre la légende du football français.

Et les discussions continuent d’avancer. Dans le bon sens, selon certaines sources proches du club parisien !

Paris reprend espoir

Ce que les différentes sources sollicitées par Média Foot indiquent, c’est que Zinedine Zidane est bien à l’écoute de la proposition qui lui ai faites. Si certains médias ont balayé la possibilité de voir l’ancien du Real Madrid venir à Paris, ce n’est pas vrai. Paris continue de négocier avec son entourage pour tenter de trouver un accord. Et face à eux, les Qataris n’auraient absolument pas quelqu’un de fermer. A l’écoute, Zidane tente de voir ce qu’il est possible pour lui de faire dans ce projet si particulier. La pression de Doha, l’organisation de Nasser Al-Khelaïfi, les nouveaux arrivants (Luis Campos en tête, avec qui, dit-on, Zidane ne s’entend pas)… Autant d’éléments qui entrent en ligne de compte. Tout comme son désir de prendre en main l’équipe de France, l’un de ses rêves. Le poste de Didier Deschamps pourrait être vacant en janvier, après le Mondial 2022. Doha oserait-il l’incroyable configuration d’avoir un entraîneur qui soit aussi sélectionneur d’une équipe nationale ? Ce serait à l’image du mercato parisien :

unique. Mais une chose est sûre, le dossier Zidane est bouillant. Comme il ne l’a jamais été !

Galtier prêt à venir

Si Zinedine Zidane est l’absolue priorité, un plan A en or massif, le PSG prépare aussi ses arrières. Si Zizou ne se laisse pas convaincre, il faudra rebondir. Car Mauricio Pochettino va être démis de ses fonctions, comme Leonardo. Et le plan B du PSG s’appelle Christophe Galtier. L’avenir du coach français à Nice est compromis. Et l’intéressé ouvre désormais clairement la porte à un départ de la Cote d’Azur pour aller relever le challenge parisien. Visiblement, les dirigeants niçois sont à l’écoute. Ils seraient même déjà en train de préparer la suite de Galtier, avec le retour de… Lucien Favre !

S’il y a clairement une différence de casting entre Zidane et Galtier, le PSG a le mérite de vouloir bouger les lignes. Le plus bankable des entraîneurs ou le plus prometteur du marché français…

Réponse d’ici quelques jours !