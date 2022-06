INFO Média Foot : Une pépite portugaise sur les tablettes du PSG ? Et pour pas cher en plus

Dans la perspective de la possible arrivée de Luis Campos, le PSG pourrait rapidement se positionner sur un profil très apprécié du technicien portugais. Un milieu de terrain de 22 ans qui explose au grand jour et qui pourrait être une alternative au dossier Tchouaméni.

Après avoir débarqué Leonardo, le PSG finalise la venue de son nouveau directeur sportif.

Le dossier prend plus de temps que prévu mais on devrait prochainement voir débarquer le célèbre Luis Campos. Libre depuis son aventure au LOSC, le Portugais arrive à la demande de Kylian Mbappé, qu’il a connu à l’AS Monaco. Et dans ses valises, Luis Campos devrait débarquer avec des idées bien précises… Sur l’effectif en place, déjà. Plusieurs joueurs vont être priés de plier bagages. Thilo Kehrer, Julian Draxler, Mauro Icardi et même, peut-être, Neymar ! Paris veut vider ses placards. A l’inverse, du sang-neuf devrait arriver. Avec la volonté de miser sur des recrues d’expérience, à l’état d’esprit irréprochable ou des talents d’avenir, prêts à exploser dans les saisons qui viennent.

🚨⚽️Info 🚨Vitinha 🇵🇹est dans le viseur des cadors européens dont le #PSG le #Barca l’#ACMilan l’Atletico Madrid et des clubs allemands .Aucune offre formulé pour le moment .Le #FCPorto en demande minimum 35M€ — javier de Mallorca (@javierespagne) June 1, 2022

Campos adore Vitinha

Et parmi la pépinière de talents surveillés comme le lait sur le feu par Luis Campos et ses équipes, on retrouve un milieu de terrain du championnat portugais. Selon nos infos, il s’agit de Vitinha, le nouveau crack du FC Porto. A 22 ans, il vient de signer une saison de haut vol. Grand artisan du doublé coupe/championnat de l’équipe dirigée par Sergio Conceiçao – un entraîneur susceptible de succéder à Mauricio Pochettino, soit dit en passant – Vitinha a vu sa cote grimper en flèche. Sur les tablettes du Bayern Munich et de la Lazio Rome, il n’est pas prévu de le vendre du côté du FC Porto. Mais si Paris débarque, et que Luis Campos est à la manœuvre…

Vitinha (fc porto) vu le réseau de Campos, son âge et sa technicité, son poste ça peut être une piste crédible pic.twitter.com/zGXTNgPyU1 — Ah Le Con (@AhLeCon1) May 31, 2022

Clause à 40 millions

Convoqué en sélection portugaise, Vitinha a clairement franchi un cap. Pas étonnant que Luis Campos en soit friand. Géré par un certain Jorge Mendes, le milieu de terrain de 22 ans a déjà une situation très « solide » autour de lui. Le FC Porto a fait inclure une clause libératoire à 40 millions d’euros pour pouvoir partir (son contrat court jusqu’en juin 2024). La présence de Jorge Mendes est également un atout pour le PSG. Et Luis Campos, s’il prend le poste, saura en faire usage… Mais la priorité à ce poste, pour Paris, reste Aurélien Tchouaméni. Le jeu des enchères entre le PSG, le Real Madrid et Liverpool fait monter les prix. L’AS Monaco devrait aller bien au-delà des 80 millions d’euros espérés. Si Paris perd ce duel, le dossier Vitinha deviendra alors très vite une belle alternative. Moins onéreuse. Toute aussi talentueuse.