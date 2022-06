INFO Média Foot : Retour de flamme pour Lewandowski, le PSG prêt à faire un très gros coup !

Le PSG prépare un gros coup. En attaque, Luis Camps et Antero Henrique ne lâche pas le morceau pour Robert Lewandowski et veulent profiter de leur excellente relation avec son agent, Pini Zahavi, pour faire une opération d’enfer.

Les deux semaines qui arrivent vont être dantesques pour le PSG. Luis Campos et Antero Henrique, les deux nouveaux patrons du recrutement parisien, préparent du très très lourd… Ils vont d’abord finaliser l’arrivée du nouveau coach, Christophe Galtier. Un entraîneur que connaît bien Luis Campos puisqu’il a été champion de France avec le LOSC, avec lui (même s’il n’était plus en fonction au moment du titre, c’est Campos qui a construit l’équipe sacrée championne de Ligue 1). Les deux hommes vont donc renouer et tenter de briller, en Ligue des Champions cette fois. Le PSG et Nice finissent leurs discussions pour convenir d’un accord mais d’ici quelques jours, Christophe Galtier va officiellement remplacer Mauricio Pochettino. Mais ce ne sera que la première étape de la révolution qui se prépare à Paris…

Lewandowski, le gros coup du PSG ?

Dans le secret, le PSG travaille activement au recrutement d’un nouvel attaquant. Comme nous l’avons publié en exclusivité, Paris surveille le dossier Nicolas Pepe (Arsenal). Les Parisiens ont également un œil sur Hugo Ekitike, la pépite de Reims, que beaucoup considèrent comme l’un des successeurs de Kylian Mbappé. Mais le dossier le plus « chaud », c’est de Robert Lewandowski. Le Polonais veut quitter le Bayern Munich à tout prix. Et si le Barça tente de le récupérer, les Catalans peinent à boucler le deal. Financièrement, les Catalans ne sont pas au top. Ils ont besoin de vendre pour faire grossir leur offre. Paris pourrait donc en profiter et leur souffler Lewandowski sous le nez !

🚨 Florian Plettenberg, source fiable côté Bayern pense que Robert Lewandowski va rester au Bayern la saison prochaine. pic.twitter.com/1dcbmtMuw3 — FC Bayern France 🇫🇷 (@FCBayern_French) June 17, 2022

L’agent de Lewandowski adore Paris !

Le PSG est confiant dans le dossier Lewandowski. D’abord parce que le buteur polonais veut absolument partir. Et parce qu’il veut un dernier gros contrat pour sa belle carrière. Paris peut clairement lui offrir ce qu’il n’a jamais eu jusqu’à présent. Et aussi parce que Paris entretien une superbe relation avec son agent, Pini Zahavi. Entre le Barça qui compte ses sous et le PSG qui est prêt à tout lui donner, il n’y a pas photo. Quand Paris se décidera à bouger, clairement, le dossier pourra être plié en quelques heures. Pour sortir Lewandowski du Bayern Munich, il faut compter un billet de 50 millions d’euros. Pour le salaire du joueur, c’est environ 15 millions d’euros. Un peu plus que Mauro Icardi. Doha souhaite clairement qu’Icardi s’en aille. C’est sûrement ce dossier qui déclenchera l’opération Lewandowski.