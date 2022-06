INFO Média Foot : Renato Sanches dans les bagages de Luis Campos au PSG ?

in

Si le doute persiste encore sur l’arrivée de Luis Campos au sein du PSG, le technicien portugais a déjà une idée très précise des joueurs qu’il souhaite enrôler cet été. Parmi eux, on retrouve le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches. Un profil technique et explosif qui manque à Paris.

Luis Campos va-t-il signer auPSG ? C’est la question que se pose tous les supporters du club. Après le départ de Leonardo, la voie est libre. Mais il semblerait que le Portugais et les dirigeants qataris tardent à trouver un accord global. Si rien n’a filtré sur les raisons de ce retard, on imagine que Luis Campos veut clarifier certains points de la nouvelle organisation du club. En effet, Paris veut changer son mode de fonctionnement et compte fortement sur Luis Campos pour y parvenir. Doha sait que le Portugais est l’homme de la situation.

Après avoir transformé Monaco puis Lille en machine à gagner, Paris est parfait pour sa méthode.

Luis Campos adore Renato Sanches

Le dossier Luis Campos est fortement avancé. Il ne manque, finalement, que la signature du Portugais. Mais de son côté, le dénicheur de talent a déjà les idées claires. Il sait qui il veut voir débarquer dans l’effectif parisien cet été. Comme nous l’évoquions ces dernières heures, Luis Campos aime beaucoup le profil de Vitinha. Mais le FC Porto n’est pas vendeur. En Ligue 1, c’est un autre Portugais que Campos adore : Renato Sanches ! Sa technique, son explosivité, sa folie… Luis Campos est un fervent partisan du milieu lillois. Et il connaît parfaitement sa situation de joueur sur le départ.

Lille veut le vendre

En effet, Renato Sanches est un joueur à vendre. Lille a besoin d’argent et compte sur plusieurs transferts pour renflouer ses caisses. Il y a clairement une opportunité à saisir et si Luis Campos prend des fonctions à Paris, il y a fort à parier qu’il tentera quelque chose du côté de Lille. Un dossier qui peut se clore à 25/30 millions d’euros. Largement dans les cordes parisiennes. Mais la priorité du moment s’appelle Aurélien Tchouaméni, pour qui le PSG est prêt à offrir plus de 80 millions d’euros. Pas le même registre que Renato Sanches, qui prendrait plutôt la place d’un Julian Draxler.