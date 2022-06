INFO Média Foot : Pour le PSG et Luis Campos, la priorité des priorités s’appelle… N’Golo Kanté !

Plusieurs noms fleurissent ces derniers jours autour du PSG. L’arrivée de Luis Campos relance les rumeurs autour du mercato parisien. Mais selon nos sources, la priorité du club pour cet été porte le nom de N’Golo Kanté, le milieu de terrain français de Chelsea.

Après avoir sagement patienté, les supporters du PSG vont enfin voir les choses bouger. Mauricio Pochettino, Leonardo… Le sort de l’entraîneur et du directeur sportif vont être réglés dans les prochaines heures. Les dirigeants qataris finalisent la sortie des deux hommes et sécurisent surtout leur succession. Au poste d’entraîneur, deux surprises sont à prévoir. Soit Paris réalise l’exploit de convaincre Zinedine Zidane, ce qui serait totalement incroyable. Soit Doha mise sur l’option Christophe Galtier, moins clinquante mais toute aussi étonnante. Du côté du poste de directeur sportif, plus de suspense : Luis Campos a signé son contrat. L’officialisation de cette arrivée est imminente et relance ainsi la campagne de recrutement du PSG. Avec un nom en priorité totale pour tous les décideurs parisiens.

Kanté avant tout le monde

En effet, d’après les infos de Média Foot, le PSG veut en absolue priorité le célèbre et précieux N’Golo Kanté. Le milieu de terrain de l’équipe de France et de Chelsea a son nom en tête de liste du mercato parisien. Luis Campos, et l’ensemble de ses équipes, vont s’attaquer à ce dossier. Un gros morceau puisque Chelsea n’a aucune intention de vendre son frenchie… Mais Paris a des arguments et entend bien les faire valoir. Le chantier du milieu de terrain est la priorité de l’été, comme indiqué sur notre site. Paris veut faire deux à trois recrues dans l’entrejeu, avec des profils d’avenir ciblés, comme des joueurs d’expérience.

Confirmation pour Majer !

Suite à nos révélations exclusives sur l’intérêt du PSG pour Lovro Majer, nos confrères de Foot Mercato ont confirmé quelques heures après : « Le PSG compte bien tâter le terrain dans ce dossier, avec Luis Campos à la manœuvre. Contacté par nos soins, Andy Bara, de l’agence Niagara Sports, n’a ni démenti ni confirmé l’intérêt parisien. Mais il laisse entendre que le club de la capitale est bien évidemment un club intéressant pour le milieu croate, dont la carrière pourrait prochainement s’accélérer. En Espagne, le Real Madrid suit également de près ses performances du Rennais et voit en lui un potentiel remplaçant à Luka Modric dans les années à venir. En privé et même auprès de la direction madrilène, le Ballon d’Or 2018 ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’égard de son compatriote croate… ». La pépite de Rennes est bien sur les tablettes du club parisien. C’est également le cas de Vitinha (FC Porto), Khephren Thuram (OGC Nice) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Un temps évoqué par nos soins, la piste Renato Sanches (Lille) ne verra pas le jour. Si Luis Campos l’apprécie énormément, le joueur se dirigerait vers l’Italie.

Pourquoi les gens aiment tant N'Golo Kanté ?

Paris veut faire un coup

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG espère rapidement boucler la signature de son nouveau coach. Une fois fait, Paris a de grandes ambitions pour son mercato. Avec Luis Campos à sa tête, le club parisien espère refondre complètement son effectif pour le vider de ses « boulets » et apporter du sang-neuf. Mais surtout, des renforts d’exception, comme pourrait l’être N’Golo Kanté. Associé à Marco Verratti, le Français pourrait être le rouage essentiel au bon fonctionnement collectif du PSG. Après avoir sublimé l’entrejeu de Chelsea et de l’équipe de France, NG semble être la recrue idéale pour Paris.