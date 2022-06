INFO Média Foot : Pour Aurélien Tchouaméni, c’est plié. Et ça ne sera pas le PSG !

Courtisé par Liverpool, le Real Madrid ou encore le PSG, Aurélien Tchouaméni a fait son choix. Un accord total a été trouvé avec un club et le milieu de terrain de l’AS Monaco va officialiser la chose après les matchs avec l’équipe de France. Voici le nom du club qu’il a choisi.

Avec l’AS Monaco ou avec l’équipe de France, c’est la même chose. Aurélien Tchouaméni est tout simplement phénoménal… Sa partition contre le Danemark, malgré la défaite des Bleus (1-2), confirme un peu plus son niveau de forme extraordinaire et son incroyable potentiel. A 22 ans, il est définitivement mûr pour rejoindre un top club européen. Depuis plus d’un mois, ils sont trois dans le sprint final à se disputer sa signature. L’AS Monaco regarde le Real Madrid, Liverpool et le PSG se disputer son joyau. Et les 80 millions d’euros réclamés pour le laisser partir ne font peur à personne…

Liverpool a lâché

Dans cette guerre à trois, Liverpool est le premier club à avoir lâché. Jurgen Klopp avait fait du Français sa priorité mais ses dirigeants ont vite compris que le jeu des enchères allait faire grimper la note. Si Liverpool a les moyens d’un gros deal cet été, le club ne peut pas faire n’importe quoi et prendre le risque de se déséquilibrer financièrement. Avec sagesse, les Reds ont donc jeté l’éponge, laissant le PSG et le Real Madrid dans un duel final. A regret puisqu’Aurélien Tchouaméni se serait bien vu rejoindre la Premier League et l’Angleterre, un championnat dont il est friand. Peut-être pur plus tard dans sa carrière qui ne fait que démarrer.

Le Real Madrid a gagné

Qui de Paris ou du Real Madrid a donc fait la différence ? Le PSG avait plusieurs atouts. Kylian Mbappé, tout d’abord, son partenaire de l’équipe de France. Et Luis Campos, homme de confiance, qui dispose d’une écoute attentive de Tchouaméni et ses proches. Du tout cuit pour Paris ? Et non, malheureusement… Selon nos infos, c’est le Real Madrid qui a gagné et qui va récupérer le joueur. L’offre madrilène a été plus puissante que la proposition parisienne. Résultat des courses, le deal est plié en faveur du Real Madrid. Sauf retournement de situation, Aurélien Tchouaméni va donc rejoindre Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro ou encore Eden Hazard la saison prochaine. Objectif : Trouver sa place dans ce parterre de stars, comme Eduardo Camavinga. Pas simple quand on connaît la concurrence et l’exigence du club merengue.