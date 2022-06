INFO Média Foot : Nice pense à Marcus Thuram !

En quête d’un nouveau challenge après plusieurs belles saisons en Allemagne, Marcus Thuram serait sur les tablettes de Nice pour ce mercato estival ! Un gros coup à venir pour les Niçois ?

Dans quelques jours, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur de Nice. Dirigeants niçois et parisiens négocient activement pour trouver un terrain d’entente. Et visiblement, les Aiglons vont sortir gagnant de cette affaire puisqu’on parle d’un chèque de 10 millions d’euros pour racheter la fin du contrat de Galtier ! Dans le même temps, Nice avance sur le retour de son ancien mentor, Lucien Favre. Et les équipes du recrutement sont déjà à pied d’œuvre pour lui trouver du sang-neuf…

Thuram chassé par Nice

En attaquant, il y a un profil qui plaît beaucoup à Nice et qui est désormais une cible du mercato estival. Il s’agit de Marcus Thuram ! Actuellement au Borussia M’Gladbach, il dispose d’un bon de sortie de la part du club allemand où il joue depuis 2019. Avec 21 buts et 16 passes décisives au compteur, le Français souhaite prendre un nouveau virage. Et à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, Marcus Thuram sait qu’un retour en France pourrait lui permettre d’avoir plus de chances d’accrocher le groupe France, qu’il a découvert en novembre 2020. A l’affût, l’OGC Nice pourrait dégainer une offre et faire un très joli coup. D’autant que Lucien Favre, passé par Gladbach et plus récemment par le Borussia Dortmud, connaît bien le profil de Thuram.

Un joueur de qualité, un manque à combler, une affaire à faire… C’est l’heure du grand retour de la bonne affaire mercato ! ✨ Cette semaine on s’intéresse à Marcus Thuram à l’OGC Nice 👀 #OGCNice #Nice #Thuram

✍️ @olivier199826 https://t.co/2kD9J9V8r8 — 90min 🇫🇷 (@90minFR) June 18, 2022

Dernier point important, et non des moindres.

A Nice, Marcus Thuram pourrait retrouver un certain Khephren… Les deux fils du légendaire Lilian Thuram pourraient se retrouver sur la Cote d’Azur et porter les mêmes couleurs. Un argument de plus pour sa venue à Nice cet été ?