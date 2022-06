INFO Média Foot : Manchester United par à la chasse pour d’un défenseur français !

Après avoir recruté Raphaël Varane, Manchester United rêve de mettre la main sur un autre talent du football français. Un gamin qui semble mûr pour un gros transfert cet été, notamment vers la Premier League…

A la sortie d’une saison noire, Manchester United prépare de nombreux changements cet été.

Et le point d’orgue pourrait être la sortie de Cristiano Ronaldo. Le Portugais de 37 ans n’a plus de temps à perdre et même si son come-back est une réussite statistique, c’est beaucoup moins le cas sur le bilan sportif. Manchester United ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Un échec évident que les dirigeants veulent à tout prix éviter pour le futur du club. Un faux-pas qui pourrait être corrigé par un gros recrutement.

L'Histoire de Jules Kounde

Koundé, la priorité en défense

Dans la liste des gros points noirs de Manchester United, il y a son secteur défensif. Incarné par Harry McGuire, le naufrage de l’arrière-garde mancunienne a causé la perte de chance d’une équipe pourtant séduisante sur le papier. Avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et Paul Pogba, difficile de ne pas être ambitieux.

Mais derrière, ça n’a pas suivi. Une défense beaucoup trop perméable pour pouvoir tenir la cadence des cadors.

Voilà pourquoi Manchester priorise un gros recrutement cet été. Et selon nos infos, en défense, la priorité porte le nom de Jules Koundé (FC Séville). Un dossier ultra concurrentiel, l’ancien bordelais ayant signé une nouvelle grosse saison en Andalousie.

Un gros duel à venir

Sur les tablettes de Manchester United, Jules Koundé est aussi et surtout sur celles de Chelsea.

Thomas Tuchel adore le profil du Français et veut clairement pouvoir s’appuyer sur lui dans l’avenir. Un duel est donc à prévoir en Angleterre. Mais il faudra aussi compter sur l’intérêt de clubs espagnols, à commencer par le FC Barcelone. Koundé fait sensation en Liga depuis deux ans et le Barça l’a identifié comme un profil parfait pour prendre des responsabilités dans sa défense. Mais les Catalans n’ont pas l’avantage financier des clubs anglais… Un paramètre à prendre en compte, en plus de la volonté du joueur. Car si Manchester United a des arguments pour le séduire, l’absence de Ligue des Champions peut être un frein. Jules Koundé postule à une place de titulaire en équipe de France et dans la perspective du prochain mondial, il doit faire le bon choix. L’ancien bordelais doit trouver le compromis entre le projet le plus ambitieux mais aussi celui où il aura du temps de jeu pour pouvoir poursuivre sa progression.