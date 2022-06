INFO Média Foot : L’OL relance le dossier Fofana, une formalité pour le nouveau propriétaire du club !

Positionné sur Seko Fofana, l’OL vient de reprendre contact avec l’agent du joueur. Voici les dernières informations récupérées par Média Foot. Les Gones, qui ont de nouveaux moyens financiers, pourraient frapper fort dans ce mercato.

Dans l’air du temps depuis un moment, le rachat de l’OL est désormais officiel. Jean-Michel Aulas accepté l’offre de John Textor a été acceptée. Et si JMA restera encore trois saisons, au moins, dans son OL, le club va changer de dimension dès cet été. Les nouveaux moyens financiers de l’écurie lyonnaise vont être décuplés. Et le mercato pourrait connaître un sacré coup de boost, dès maintenant. Parmi les premiers dossiers qui pourraient se faire, on retrouve celui de Seko Fofana, le milieu de terrain du RC Lens.

L’OL a rappelé Seko Fofana

Comme l’OM et le PSG, Seko Fofana sur les tablettes de l’OL. Récemment, nous vous avons révélé que Paris et l’OM avaient relancé le dossier. C’est maintenant au tour de l’OL de contre-attaquer. Selon nos infos, l’agent de Seko Fofana a été recontacté il y a quelques jours. C’est Vincent Ponsot, en personne, le directeur général du club, qui a repris contact avec le représentant de Seko Fofana.

Objectif, remettre les discussions sur la table et tenter d’avancer.

Lyon va avoir les moyens

🚨 Lens réclame entre 35 et 40 M€ pour laisser partir Seko Fofana. 🤑 (@Santi_J_FM) pic.twitter.com/BKJelk5EPS — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2022



Lyon a envie de passer dans le concret dans le dossier Fofana. Maintenant que la vente est finalisée, les choses sérieuses peuvent commencer. John Textor a des ambitions et semble prêt à dépenser beaucoup d’argent. Pour Seko Fofana, il faudra 20 millions d’euros environ. Si plusieurs médias ont évoqué le chiffre de 30 à 40 millions d’euros, il est inexact. Le RC Lens a fixé les conditions d’un transfert pour Fofana, c’est 20 millions d’euros minimum. Une base de négociation qui peut monter avec la concurrence. Mais pour l’heure, personne n’a fait d’offre concrète. Lyon peut être la première écurie à le faire.

Seko Fofana pourrait être l’un des noms du premier recrutement de l’ère Textor. Et il risque d’y en avoir d’autres. Car cet homme d’affaire américain a de la ressource. En témoigne, les gens qui l’entourent dans ce projet de rachat lyonnais. On retrouve le Canadien Jim Salter, qui dirige une trentaine de sociétés, dont la marque Reebok. Mais aussi Bill Foley, CEO de la franchise de Las Vegas Golden Knights, en NHL. Du beau monde, avec suffisamment d’argent pour construire une écurie ambitieuse sur le plan national et européen. Jean-Michel Aulas n’a pas dit oui à n’importe qui. Il sait que les nouveaux propriétaires vont pouvoir emmener le club où il n’a peut-être encore jamais été. Et cela passe par un recrutement aussi audacieux qu’ambitieux.