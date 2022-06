INFO Média Foot : Le PSG pense à une pépite de l’OM pour la saison prochaine !

En quête d’un renfort en défense, le PSG a coché plusieurs noms sur ses tablettes. Et d’après nos infos, Paris vient de prendre la température auprès d’un joueur qui portait les couleurs de l’OM cette saison et qui ne restera pas à Marseille cet été…

Dans quelques jours, Luis Campos va officiellement entrer en fonction du côté du PSG. Le club va valider les changements d’organisation pour la saison prochaine et notamment l’arrivée du Portugais en lieu et place de Leonardo, qui quitte Paris. Une annonce qui va permettre de donner un coup d’accélérateur au mercato parisien, qui a déjà commencé en coulisses. Et comme nous l’avons écrit sur notre site, parmi les chantiers du PSG, il y a la recherche d’un nouveau renfort en défense. Paris pense à deux joueurs pour le côté droit et le poste de doublure d’Achraf Hakimi. Jonathan Clauss (RC Lens) et Nordi Mukiele (Leipzig) sont chassés. Mais il y a un troisième dossier auquel les dirigeants pensent.

Paris pense à… Saliba !

Selon nos infos, le PSG regarde attentivement la situation de William Saliba ! Prêté à l’OM la saison dernière, le Français a été phénoménal. Après avoir fait son entrée dans le groupe France de Didier Deschamps, le voilà prêt à revenir à Arsenal par la plus grande porte. Mais encore faut-il que Mikel Arteta compte sur lui… A priori, l’entraîneur des Gunners a évolué sur le sujet et veut le voir revenir : « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n’y a rien d’autre ». La situation est claire, William Saliba va donc retourner à Arsenal et tenter de s’y faire une place de titulaire. L’OM, qui espérait pouvoir le conserver, s’est fait une raison. Mais le PSG pourrait passer par là…

L’agent de Saliba a été contacté

Le profil de William Saliba plaît au PSG. En plus d’une progression évidente depuis deux ans, le joueur répond à tous les critères recherchés. Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté droit, Saliba présente les qualités athlétiques et les atouts techniques pour pouvoir jouer à Paris. Pour prendre la température, le PSG a pris contact avec l’agent de William Saliba. S’il n’a pas été question que du défenseur français, Paris a tout de même signifié son intérêt, sans pouvoir autant mettre des actions concrètes en place pour avancer. Les dirigeants qataris attendent certainement d’officialiser leur nouvel organigramme pour pouvoir lancer ce mercato estival. Luis Campos, à la baguette, devrait rapidement dégainer. Un défenseur, deux ou trois milieux de terrain et un renfort offensif : Paris a du pain sur la planche. En plus de tous les départs à finaliser…