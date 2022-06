INFO Média Foot : Le PSG ouvre la piste Marcelo Gallardo !

Selon nos infos, le PSG vient d’ouvrir un nouveau dossier pour le poste d’entraîneur. Il mène au technicien argentin, Marcelo Gallardo. Ancien milieu de terrain de Paris (2007-2008), il réussit une excellente reconversion depuis 2014 avec River Plate et pourrait devenir le choix de Doha.

L’avenir de Mauricio Pochettino ne tient plus qu’à un fil. D’ici quelques jours, le sort de l’entraîneur argentin devrait être réglé. Déçu par son bilan, Paris ne va pas lui faire confiance pour une saison supplémentaire, malgré l’année qui restait dans son contrat. Pochettino va être remercié et quitter le PSG sur une triste saison tant sur le plan du palmarès que du jeu proposé. Pour lui succéder, les Qataris rêvaient de Zinedine Zidane. Mais le Français a repoussé l’ensemble des approches parisiennes. Malgré une ultime offensive et des conditions de rêve, le Marseillais n’a pas donné suite. Il ne sera pas l’entraîneur de Kylian Mbappé la saison prochaine, au grand dam des supporters qui rêvaient de voir le duo illuminer le Parc des Princes.

Galtier en bonne place

Comme Média Foot l’a délivré en exclusivité avant que le journal Le Parisien ne confirme quelques heures plus tard, la piste Christophe Galtier prend de l’ampleur. L’entraîneur de l’OGC Nice est clairement une option pour les Qataris et l’intéressé envisage de plus en plus de quitter le Sud pour venir dans la Capitale. Un projet d’envergure comme jamais il n’a pu en avoir entre les mains. Mais dans la short-list du PSG, on retrouve encore trois ou quatre noms. Des dossiers tous activement travaillés, comme celui de Sergio Conceiçao (FC Porto). Le Portugais fait partie des cibles parisiennes mais le sortir de son projet à Porto n’est pas simple. Il sort d’un doublé coupe/championnat et il a la pleine confiance de ses dirigeants.

Gallardo chassé !

Le dernier nom de cette liste, Média Foot vous le révèle, c’est Marcelo Gallardo ! L’Argentin a fait vibrer le Parc des Princes en tant que joueur, lors de la saison 2007-2008. Personne n’a oublié sa vista, sa technique et ses passes soyeuses. Aujourd’hui entraîneur de River Plate, il fait parler de lui jusqu’en Europe pour proposer un jeu alléchant, porté vers l’offensive. Un profil qui plaît à Doha après la triste période Pochettino et un jeu stérile, sans folie ni imagination. Présent à Paris il y a deux semaines, Marcelo Gallardo est bien une piste des Qataris. Mais difficile de dire qui tient la corde.

Attention à Mourinho…

Pour compléter la short-list du PSG, impossible de ne pas évoquer José Mourinho. Doha rêve du technicien portugais depuis 10 ans. Après des tentatives infructueuses, le Special One est toujours courtisé. Son titre à l’AS Rome lui permet de partir serein, il a marqué l’histoire du club romain. Et avec la présence de Luis Campos au recrutement, c’est une option qui prend clairement du corps. Campos et Mourinho se connaissent sur le bout des doigts, leur lien est évident. Encore plus pour une collaboration au PSG…